0 800 307 555
Кому хочуть нараховувати понад 26 000 грн пенсії

Кому хочуть нараховувати понад 26 000 грн пенсії
Кому хочуть нараховувати понад 26 000 грн пенсії
В Україні можуть скасувати обмеження у вигляді понижувальних коефіцієнтів на максимальні пенсії. Йдеться про вибірковий підхід, що торкнеться виплат військовослужбовців строкової служби та осіб сфери безпеки та оборони.
Відповідний законопроєкт передали для розгляду профільним комітетом Верховної Ради, пишуть Новини.LIVE.
Йдеться про проєкт закону № 15090−1, що передбачає запровадження заборони на дію понижуючих коефіцієнтів до пенсій осіб, звільнених з військової служби. Норми документа пропонують скасувати обмеження та поширювати відповідні правила на всі перерахунки незалежно від терміну звільнення.
Законопроєкт внесе зміни до закону № 2262-XII «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».

Норма буде поширюватись на:

  • Військових, у яких є вислуга років або мають групу інвалідності під час виконання службових обов’язків;.
  • Пенсіонерів сфери безпеки і оборони, членів їхніх сімей.
Автори ініціативи зазначають, що судова практика протягом десяти років визнає такі дії з боку держави протиправними: 750 тисяч судових рішень визнали дії уряду і ПФУ незаконними.
Основною метою законопроєкту є припинення практики вчинення дій щодо обмеження пенсій не лише військовослужбовцям строкової служби, а й пенсіонерам сектору безпеки та оборони.

Які діють норми для пенсій за спецзаконами

Цьогоріч уряд продовжив дію обмеження на пенсії, призначені для українців за спеціальними законами.
Йдеться про ліміт на максимальну пенсію, що становить десять прожиткових мінімумів для непрацездатних. У 2026 році показник зріс до 2 595 грн, тому максимальний розмір пенсії обмежено сумою у 25 950 грн.
Для пенсій понад вищевказаний розмір встановлені диференційовані коефіцієнти, що визначаються урядом.
Застосування обмежувальних коефіцієнтів відбувається до сум перевищення. Зокрема, у разі перевищення десяти розмірів прожиткового мінімуму для непрацездатних, діє понижувальний коефіцієнт у 0,5.
За матеріалами:
Finance.ua
