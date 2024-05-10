Комплектації Skoda Karoq доповнив дизель та повний привід — Finance.ua

Комплектації Skoda Karoq доповнив дизель та повний привід
Кілька місяців тому Skoda представила модельний ряд свого популярного компактного кросовера Karoq 2024 року. В конкурентному сегменті C-SUV наявність такої версії може стати перевагою.
Дизельні двигуни пропонуватимуться з двома коробками передач, а загалом буде доступне три комплектації для дизельного Skoda Karoq.
Skoda структурувала нову дизельну лінійку Karoq на три рівні комплектації Selection, Design і Sportline. Нижче наведено найбільш помітне стандартне обладнання.
Комплектація Skoda Karoq Selection
- Подушки безпеки (передні, для колін водія, бічні та шторки)
- 16-дюймові легкосплавні диски
- Світлодіодні фари
- LED денні ходові вогні
- Протитуманні фари
- Підсвічування з функцією «Coming & Leaving Home»
- Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням і складанням, з підігрівом
- Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією протизасліплення
- Інформаційно-розважальна система Bolero з сенсорним екраном
- Android Auto та Apple CarPlay
- USB підключення
- Bluetooth
- Кондиціонер кліматронік
- Регульовані по висоті передні сидіння
- Передній центральний підлокітник
- Тканинна оббивка
- Багатофункціональне кермо, обтягнуте шкірою, регулюється по висоті та глибині
- Центральний замок з пультом
- Система безключевого запуску
- Система попередження про виїзд зі смуги руху
- Розпізнавання дорожніх знаків
- Система допомоги при старті на підйомі
- Передні і задні датчики паркування
- Круїз-контроль і обмежувач швидкості
- Контроль тиску в шинах
- Система екстреного виклику e-Call
Дизельний Karoq доступний у двох версіях. Базовим є 2,0-літровий двигун TDI з чотирма циліндрами потужністю 115 к. с. і 300 Нм максимального крутного моменту. Мотор агрегується шестиступеневою механічною коробкою передач і системою переднього приводу.
Для водіїв, яким потрібна чудова продуктивність, Skoda пропонує двигун 2.0 TDI потужністю 150 к. с. і максимальним крутним моментом 360 Нм у поєднанні з семиступеневою автоматичною коробкою передач DSG з подвійним зчепленням і системою повного приводу.
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