Комплектації Skoda Karoq доповнив дизель та повний привід — Finance.ua

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Комплектації Skoda Karoq доповнив дизель та повний привід

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Комплектації Skoda Karoq доповнив дизель та повний привід
Комплектації Skoda Karoq доповнив дизель та повний привід
Кілька місяців тому Skoda представила модельний ряд свого популярного компактного кросовера Karoq 2024 року. В конкурентному сегменті C-SUV наявність такої версії може стати перевагою.
Дизельні двигуни пропонуватимуться з двома коробками передач, а загалом буде доступне три комплектації для дизельного Skoda Karoq.
Skoda структурувала нову дизельну лінійку Karoq на три рівні комплектації Selection, Design і Sportline. Нижче наведено найбільш помітне стандартне обладнання.
Комплектація Skoda Karoq Selection
  • Подушки безпеки (передні, для колін водія, бічні та шторки)
  • 16-дюймові легкосплавні диски
  • Світлодіодні фари
  • LED денні ходові вогні
  • Протитуманні фари
  • Підсвічування з функцією «Coming & Leaving Home»
  • Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням і складанням, з підігрівом
  • Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією протизасліплення
  • Інформаційно-розважальна система Bolero з сенсорним екраном
  • Android Auto та Apple CarPlay
  • USB підключення
  • Bluetooth
  • Кондиціонер кліматронік
  • Регульовані по висоті передні сидіння
  • Передній центральний підлокітник
  • Тканинна оббивка
  • Багатофункціональне кермо, обтягнуте шкірою, регулюється по висоті та глибині
  • Центральний замок з пультом
  • Система безключевого запуску
  • Система попередження про виїзд зі смуги руху
  • Розпізнавання дорожніх знаків
  • Система допомоги при старті на підйомі
  • Передні і задні датчики паркування
  • Круїз-контроль і обмежувач швидкості
  • Контроль тиску в шинах
  • Система екстреного виклику e-Call
Дизельний Karoq доступний у двох версіях. Базовим є 2,0-літровий двигун TDI з чотирма циліндрами потужністю 115 к. с. і 300 Нм максимального крутного моменту. Мотор агрегується шестиступеневою механічною коробкою передач і системою переднього приводу.
Для водіїв, яким потрібна чудова продуктивність, Skoda пропонує двигун 2.0 TDI потужністю 150 к. с. і максимальним крутним моментом 360 Нм у поєднанні з семиступеневою автоматичною коробкою передач DSG з подвійним зчепленням і системою повного приводу.

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За матеріалами:
motorcar
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