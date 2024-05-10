Комплектації Skoda Karoq доповнив дизель та повний привід — Finance.ua

Комплектації Skoda Karoq доповнив дизель та повний привід 10.05.2024, 02:01 — Фондовий ринок

Комплектації Skoda Karoq доповнив дизель та повний привід

Кілька місяців тому Skoda представила модельний ряд свого популярного компактного кросовера Karoq 2024 року. В конкурентному сегменті C-SUV наявність такої версії може стати перевагою.

Дизельні двигуни пропонуватимуться з двома коробками передач, а загалом буде доступне три комплектації для дизельного Skoda Karoq.

Skoda структурувала нову дизельну лінійку Karoq на три рівні комплектації Selection, Design і Sportline. Нижче наведено найбільш помітне стандартне обладнання.

Комплектація Skoda Karoq Selection

Подушки безпеки (передні, для колін водія, бічні та шторки)

16-дюймові легкосплавні диски

Світлодіодні фари

LED денні ходові вогні

Протитуманні фари

Підсвічування з функцією «Coming & Leaving Home»

Зовнішні дзеркала заднього виду з електрорегулюванням і складанням, з підігрівом

Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією протизасліплення

Інформаційно-розважальна система Bolero з сенсорним екраном

Android Auto та Apple CarPlay

USB підключення

Bluetooth

Кондиціонер кліматронік

Регульовані по висоті передні сидіння

Передній центральний підлокітник

Тканинна оббивка

Багатофункціональне кермо, обтягнуте шкірою, регулюється по висоті та глибині

Центральний замок з пультом

Система безключевого запуску

Система попередження про виїзд зі смуги руху

Розпізнавання дорожніх знаків

Система допомоги при старті на підйомі

Передні і задні датчики паркування

Круїз-контроль і обмежувач швидкості

Контроль тиску в шинах

Система екстреного виклику e-Call

Дизельний Karoq доступний у двох версіях. Базовим є 2,0-літровий двигун TDI з чотирма циліндрами потужністю 115 к. с. і 300 Нм максимального крутного моменту. Мотор агрегується шестиступеневою механічною коробкою передач і системою переднього приводу.

Для водіїв, яким потрібна чудова продуктивність, Skoda пропонує двигун 2.0 TDI потужністю 150 к. с. і максимальним крутним моментом 360 Нм у поєднанні з семиступеневою автоматичною коробкою передач DSG з подвійним зчепленням і системою повного приводу.

motorcar За матеріалами:

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