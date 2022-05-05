Компенсація за зруйноване житло: її розміри та які об'єкти підпадають — Finance.ua

Компенсація за зруйноване житло: її розміри та які об'єкти підпадають

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Компенсація за зруйноване житло: її розміри та які об'єкти підпадають

Які зруйновані об’єкти підпадають під компенсацію за зруйноване житло та її розміри?

Законопроєкт передбачає, що компенсацію буде виплачено за

квартири, інші житлові приміщення у будівлі,

приватні житлові будинки,

садові та дачні будинки;

будинки в процесі будівництва, в яких були побудовані опорні та зовнішні огороджувальні конструкції; або їх складові, прийняті в експлуатацію як самостійні об’єкти;

ушкоджене спільне майно багатоквартирного будинку.

Проте законопроект поряд із цим передбачає певні обмеження. Так, граничний розмір компенсації за зруйноване житло обмежено максимальною площею 150 кв. Все, що перевищує цей розмір, компенсуватися не буде.

Юристи вже висловили застереження щодо такої норми — якщо більшість квартир у багатоквартирних будинках менша, то приватні будинки часто мають велику площу. Чи врахує Верховна Рада ці зауваження під час другого читання — невідомо.

Щодо розміру компенсації, то він «визначається за результатами оцінки вартості відновлення відповідного майна з урахуванням ступеня його пошкодження відповідно до встановленої урядом методики».

Механізми отримання компенсацій

Наразі передбачено три основні види компенсації:

компенсація за пошкоджений чи знищений об’єкт житлової нерухомості шляхом перерахування коштів на рахунок отримувача із спеціальним режимом використання;

компенсація за повністю знищений об’єкт шляхом надання отримувачу нового об’єкта нерухомого майна;

компенсація за пошкоджений багатоквартирний житловий будинок шляхом фінансування виконання будівельних робіт із відновлення пошкодженого загального майна цієї будівлі.

Рішення щодо надання компенсацій повинні приймати спеціальні комісії з розгляду питань надання компенсації, які мають створюватися виконавчими органами відповідних рад за місцем знаходження знищених та пошкоджених об’єктів нерухомого майна.

Однак із тексту законопроєкту незрозуміло, хто і яким чином має їх утворювати. Втім, сподіватимемося, що це питання врегулюється найближчим часом.

Також передбачено норму, згідно з якою постраждалі особи можуть отримати аналогічне втрачене житло в інших населених пунктах України.

Проте є застереження — населений пункт, в якому таке житло надаватиметься, має бути схожим на той, де розташований зруйнований об’єкт.

Основним критерієм поки що називають кількість населення. Втім, обговорюється варіант, коли громадянин може доплатити різницю та отримати житло у більшому місті, зокрема й у столиці.

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