Компенсація за програмою єВідновлення: на Київщині затвердили заявок на понад 112 млн грн — Finance.ua

Компенсація за програмою єВідновлення: на Київщині затвердили заявок на понад 112 млн грн Сьогодні 16:30 — Особисті фінанси

Компенсація за програмою єВідновлення: на Київщині затвердили заявок на понад 112 млн грн

У Київській області за програмою «єВідновлення» узгоджено рішення про виплату за 1311 заявками на компенсацію на загальну суму понад 112 млн грн.

Про це повідомив заступник начальника Київської обласної військової адміністрації Микола Бойко на брифінгу.

«Хочу наголосити, що це лише проміжний результат, в обробці залишається ще понад 3800 заявок. Це досить великий обсяг роботи. Але комісії працюють щодня, щоб якнайшвидше опрацювати заявки, і жителі змогли отримати кошти та відновити свої оселі до зими. Прийом заявок і робота комісій тривають», — зазначив Бойко.

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Як повідомлялося, 10 травня стартувала програма державної допомоги «єВідновлення», що передбачає надання допомоги на поточний ремонт житла, пошкодженого внаслідок війни. Максимальна сума на один об'єкт — 200 тис. грн.

Грошові кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт, а також на послуги підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал «Дія».

Бойко нагадав, що 18 липня розпочато другий етап програми, що передбачає компенсацію за знищене житло. Наразі подати заявку через «Дію» можуть жителі Мощуна та Бородянки. Згодом усі власники знищеного внаслідок російської військової агресії житла зможуть подати такі заяви та після розгляду комісії отримати компенсацію у формі безготівкового житлового сертифіката. Його можна буде використати для купівлі квартири або будинку.

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