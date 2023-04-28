Компенсація за працевлаштування: уряд розширив перелік безробітних, за яких її можна отримати — Finance.ua

Компенсація за працевлаштування: уряд розширив перелік безробітних, за яких її можна отримати Сьогодні 09:36 — Особисті фінанси

Компенсація за працевлаштування: уряд розширив перелік безробітних, за яких її можна отримати

У кінці березня минулого року в Україні стартувала програма працевлаштування переселенців, в рамках якої держава виплачувала 6500 гривень роботодавцям за кожного працевлаштованого безробітного з постраждалих регіонів.

Перелік осіб, за працевлаштування яких можна отримати грошову виплату, значно ширший. А після 29 квітня компенсацію можна буде отримати за працевлаштування ще двох категорій безробітних, пише «Юридичний порадник для ВПО».

Так, відповідно до Порядку надання роботодавцям компенсації за зареєстрованих безробітних, затвердженому Постановою Кабміну № 124 від 10.02.2023 р., до 29 квітня 2023 р. можна було отримати компенсацію фактичних витрат у розмірі ЄСВ за працевлаштування осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад один місяць, за направленням центру зайнятості строком не менше ніж на два роки, а саме:

одного з батьків або особи, яка їх замінює і: має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років; виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю; утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності);

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

осіб, звільнених після відбуття покарання або примусового лікування;

осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося десять і менше років;

осіб, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.

Також можна було отримати компенсацію 50 % фактичних витрат на оплату праці за працевлаштування за направленням центру зайнятості строком не менше ніж на рік осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад місяць, а саме:

осіб з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку;

учасників бойових дій, зазначених у пунктах 19–21 ч. 1 статті 6 Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

осіб, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше п’яти років.

Що зміниться у кінці квітня

Після 29 квітня 2023 можна також отримати компенсацію за зареєстрованих безробітних, які перебувають у однойменному статусі понад шести місяців у вигляді компенсації фактичних витрат у розмірі ЄСВ за відповідну особу за місяць, за який він сплачений.

Направлення центру зайнятості для таких осіб встановлюється на строк не менше ніж на 2 років. Тривалість виплати — 12 місяців протягом двох років.

Також її можна отримати за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа осіб:

віком до 25 років, які сумарно мають страховий стаж не більше 12 місяців;

віком до 35 років — на перше робоче місце;

звільнених із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби — на перше робоче місце після такого звільнення.

Виплата надається у вигляді компенсації 50 % мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виплати, за відповідну особу за місяць (у 2023 році — 3350 грн.). Тривалість виплати — не більше шести місяців за умови працевлаштування особи на термін не менше одного року.

Якщо компенсація надається за неповний місяць, розмір компенсації визначається як різниця між сумою компенсації витрат (50 % мінімальної заробітної плати) та її розміром, розрахованим пропорційно відпрацьованому працівником часу на місяць, за який надається компенсація.

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Наприклад, у квітні 2023 року — 20 робочих днів. Працівник був прийнятий на роботу всередині місяця, тому відпрацював 10 робочих днів. Сума компенсації за нього становитиме 3350 грн — ½ від 3350 грн = 1675 грн.

Перші три зазначені категорії осіб можуть один раз на п’ять років працевлаштуватися із компенсацію роботодавцю за умови, що вони у відповідному п’ятирічному періоді не були працевлаштовані будь-яким роботодавцем з наданням йому компенсацій, передбачених Законом «Про зайнятість населення» (крім професійного навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації безробітної особи).

Четверта категорія осіб може лише один раз скористатися правом на працевлаштування у роботодавця з компенсацією за них частини витрат на оплату праці.

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