Компенсації ветеранам за протези та переобладнання авто збільшать — КМДА Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

Столиця продовжує допомагати і нашим бійцям на фронті, і ветеранам, які повертаються з війни.

Сьогодні Київрада має розглянути зміни до міської цільової програми «Підтримка киян — Захисників та Захисниць України». Про це написав мер Києва Кличко.

Йдеться про співфінансування протезів підвищеної функціональності для киян-Захисників та Захисниць.

«Сучасні протези — це можливість покращити якість життя для людей, які отримали інвалідність, захищаючи Україну. Максимальна вартість, яку оплачує їм держава, — до 2-х млн грн. Київ додатково оплачуватиме виготовлення протезів високої функціональності та комфорту. Ще до 1,5 млн грн на одну людину», — написав він.

Також в змінах до програми йдеться про компенсацію коштів за переобладнання авто людям з інвалідністю. Адаптація після військової служби до цивільного життя — це складний етап для ветеранів. Особливо для тих, хто отримав інвалідність.

Київ вже протягом року надає компенсацію за придбання автомобіля цій категорії киян. Втім, часто людина вже має авто, але не може ним користуватись, бо не має коштів, щоб переобладнати його.

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