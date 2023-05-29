Компанія засновника Google створила найбільший за 100 років дирижабль — Finance.ua

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Компанія засновника Google створила найбільший за 100 років дирижабль

Технології&Авто
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Компанія засновника Google створила найбільший за 100 років дирижабль
Компанія засновника Google створила найбільший за 100 років дирижабль
Американський стартап LTA, у який інвестував співзасновник Google Сергій Брін, представив перший дирижабль своєї розробки.
Літальний апарат довжиною 120 метрів призначений для вантажних та пасажирських перевезень. Журналісти Bloomberg зазначили, що це перший дирижабль такого масштабу, збудований з 1930-х років.
Літальний апарат оснащений електропропелерами, гондолами для пілотів та пасажирів. Дирижабль може подолати близько 3700 км за один політ.
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LTA планує побудувати ще один дирижабль довжиною 185 метрів і вантажопідйомністю до 200 тонн — у кілька разів більше, ніж у авіалайнера Boeing 747, зазначили розробники стартапу.
LTA працювала в режимі секретності з моменту заснування у 2016 році за вказівкою Сергія Бріна — співзасновника Google та одного з інвесторів проекту. Сума інвестицій Бріна у розробку дирижабля не розкривається, але співробітники LTA оцінюють її у $250 млн.

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За матеріалами:
noworries
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