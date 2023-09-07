Компанія з Києва викупила полтавський хлібокомбінат за понад 37 млн грн — Finance.ua

Компанія з Києва викупила полтавський хлібокомбінат за понад 37 млн грн Сьогодні 16:35 — Фондовий ринок

ТОВ «Лім Сервіс Груп» 5 вересня 2023 року за 37,2 млн грн придбало на аукціоні, де було єдиним учасником, «Полтавський комбінат хлібопродуктів» по вулиці Небесної Сотні, 69, а також його майно у селі Петрівка та селищі Скороходове Полтавського району.

Про це йдеться у договорі на сторінці аукціону.

Стартова ціна становила 24,3 млн грн.

До переліку майна належить 168 об'єктів, серед яких зерносклади, резервуари, башти, водойми, залізничне депо тощо загальною площею 74 974,8 кв. м та додатково п’ять земельних ділянок у понад 28 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

На балансі також обліковуються 22 одиниці транспортних засобів та спецтехніки, у 15 з них відсутні документи. Державне підприємство «Полтавський комбінат хлібопродуктів» має відокремлений структурний підрозділ Філію «Хлібна база № 88» у селищі Скороходове.

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