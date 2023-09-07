Компанія з Києва викупила полтавський хлібокомбінат за понад 37 млн грн — Finance.ua
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Компанія з Києва викупила полтавський хлібокомбінат за понад 37 млн грн

Фондовий ринок
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ТОВ «Лім Сервіс Груп» 5 вересня 2023 року за 37,2 млн грн придбало на аукціоні, де було єдиним учасником, «Полтавський комбінат хлібопродуктів» по вулиці Небесної Сотні, 69, а також його майно у селі Петрівка та селищі Скороходове Полтавського району.
Про це йдеться у договорі на сторінці аукціону.
Стартова ціна становила 24,3 млн грн.
До переліку майна належить 168 об'єктів, серед яких зерносклади, резервуари, башти, водойми, залізничне депо тощо загальною площею 74 974,8 кв. м та додатково п’ять земельних ділянок у понад 28 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.
На балансі також обліковуються 22 одиниці транспортних засобів та спецтехніки, у 15 з них відсутні документи. Державне підприємство «Полтавський комбінат хлібопродуктів» має відокремлений структурний підрозділ Філію «Хлібна база № 88» у селищі Скороходове.
За матеріалами:
agroreview.com
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