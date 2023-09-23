Компанія Vivo представила недорогий смартфон Vivo Y17s — Finance.ua

Компанія Vivo представила недорогий смартфон Vivo Y17s Сьогодні 02:42 — Фондовий ринок

Компанія Vivo представила недорогий смартфон Vivo Y17s

Компанія Vivo представила недорогий смартфон Vivo Y17s, який, незважаючи на свою низьку вартість, може порадувати своїх покупців окремими характеристиками, наприклад, великим об'ємом пам’яті та камерою з високою роздільною здатністю.

Технічні характеристики

Дисплей: 6,56 дюйма, IPS, роздільна здатність HD+ (720×1612 пікселів), частота оновлення 60 Гц, яскравість 840 нит.

SoC: MediaTek Helio G85 (вісім ядер, частота 2 ГГц, графіка Mali-G52 MC2).

Оперативна пам’ять: 6 ГБ LPDDR4x.

Вбудована пам’ять: 128 ГБ eMMC 5.1 (можна розширити карту пам’яті).

Акумуляторна батарея: 5000 мАч з підтримкою зарядки потужністю 15 Вт.

Задні камери: 50 Мп (основна) + 2 МП (Боке).

Фронтальна камера: 8 Мп.

Операційна система FunTouch OS 13 на базі Android 13.

Додаткові можливості: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB-C, аудіороз'єм 3,5 мм, захист від вологи за стандартом IP54.

Новий смартфон вийшов у двох колірних рішеннях: Glitter Purple та Forest Gree. Стати власником Vivo Y17s можна за 199 сінгапурських доларів (~145 доларів США).

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