Компанія тимчасово призупиняє діяльність: які дії варто зробити — Finance.ua

Компанія тимчасово призупиняє діяльність: які дії варто зробити Сьогодні 06:52 — Особисті фінанси

Компанія тимчасово призупиняє діяльність: які дії варто зробити

Якщо власник компанії має на меті тимчасово призупинити діяльність підприємства, але з можливістю при нагоді відновити активність, можна спланувати дії, які допоможуть тримати компанію у «сплячому» режимі, проте не ліквідовувати.

Про це розповіла Олександра Томашевська, податкова консультантка Київського центру підтримки і розвитку бізнесу, пише enovosty.com

Крок 1. Перевірте ситуацію з найманими працівниками. Якщо компанія не працює, працівників варто або звільнити, або оформити призупинення трудових договорів. Оскільки якщо зарплата працівникам нараховуватиметься, призупинення бізнесу не станеться: слід платити податки і звітувати за нарахованою зарплатою.

Крок 2. Перехід на загальну систему оподаткування — для платників єдиного податку. Платники податку на прибуток подають один річний звіт на рік, декларацію з податку на прибуток та фінансову звітність, і якщо у компанії немає діяльності чи вона дуже незначна — це оптимальний варіант скоротити витрати на утримання юридичної особи.

Крок 3. Прийміть рішення щодо статусу платника ПДВ. Платники ПДВ подають щомісячну звітність, навіть якщо діяльності як такої немає, і це постійна стаття витрат на бухгалтерію. Але при анулюванні статусу платника ПДВ матеріальні цінності і активи, що є на балансі, вважатимуться умовно проданими з метою нарахування ПДВ, тому, імпульсивно скасувавши реєстрацію платником ПДВ, компанія може випадково стати винною державі 20% із залишкової вартості усіх цінностей. Рішення про те, чи бути платником ПДВ, приймайте обережно, враховуючи вашу ситуацію.

Чи слід повідомляти податкові органи про те, що компанія не здійснює діяльності?

У цьому немає потреби. У компанії є обов’язки як у платника податків — це своєчасне подання передбаченої законодавством звітності і сплата податків. Якщо звітність подаватиметься вчасно, не дивлячись на відсутність діяльності, претензій з боку податкових органів не буде.

До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.