Компанія тимчасово призупиняє діяльність: які дії варто зробити — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Компанія тимчасово призупиняє діяльність: які дії варто зробити

Особисті фінанси
23
Компанія тимчасово призупиняє діяльність: які дії варто зробити
Компанія тимчасово призупиняє діяльність: які дії варто зробити
Якщо власник компанії має на меті тимчасово призупинити діяльність підприємства, але з можливістю при нагоді відновити активність, можна спланувати дії, які допоможуть тримати компанію у «сплячому» режимі, проте не ліквідовувати.
Про це розповіла Олександра Томашевська, податкова консультантка Київського центру підтримки і розвитку бізнесу, пише enovosty.com.
  • Крок 1. Перевірте ситуацію з найманими працівниками. Якщо компанія не працює, працівників варто або звільнити, або оформити призупинення трудових договорів. Оскільки якщо зарплата працівникам нараховуватиметься, призупинення бізнесу не станеться: слід платити податки і звітувати за нарахованою зарплатою.
  • Крок 2. Перехід на загальну систему оподаткування — для платників єдиного податку. Платники податку на прибуток подають один річний звіт на рік, декларацію з податку на прибуток та фінансову звітність, і якщо у компанії немає діяльності чи вона дуже незначна — це оптимальний варіант скоротити витрати на утримання юридичної особи.
  • Крок 3. Прийміть рішення щодо статусу платника ПДВ. Платники ПДВ подають щомісячну звітність, навіть якщо діяльності як такої немає, і це постійна стаття витрат на бухгалтерію. Але при анулюванні статусу платника ПДВ матеріальні цінності і активи, що є на балансі, вважатимуться умовно проданими з метою нарахування ПДВ, тому, імпульсивно скасувавши реєстрацію платником ПДВ, компанія може випадково стати винною державі 20% із залишкової вартості усіх цінностей. Рішення про те, чи бути платником ПДВ, приймайте обережно, враховуючи вашу ситуацію.
Чи слід повідомляти податкові органи про те, що компанія не здійснює діяльності?
У цьому немає потреби. У компанії є обов’язки як у платника податків — це своєчасне подання передбаченої законодавством звітності і сплата податків. Якщо звітність подаватиметься вчасно, не дивлячись на відсутність діяльності, претензій з боку податкових органів не буде.
До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.