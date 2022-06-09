Компанія SpaceX запустила комунікаційний супутник Nilesat 301 — Finance.ua
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Компанія SpaceX запустила комунікаційний супутник Nilesat 301

Вчора 23:47Технології&Авто
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Компанія SpaceX запустила комунікаційний супутник Nilesat 301Компанія SpaceX запустила комунікаційний супутник Nilesat 301
Американська компанія SpaceX Ілона Маска запустила комунікаційний супутник Nilesat 301, який належить єгипетській компанії Nilesat.
Про це повідомляє Space.com.
Запуск ракети-носія Falcon 9 відбувся о 00.04 годині за київським часом на космодромі у штаті Флорида.
Через 33 хвилини після запуску, комунікаційний супутник Nilesat 301 був успішно виведений на геоперехідну орбіту, яка знаходиться на відстані в 35 800 км від Землі.
Зазначається, що компанія Ілона Маска запустила вже 23 орбітальні місії в 2022 році.
Нагадаємо, нещодавно американська компанія SpaceX Ілона Маска успішно запустила чергову партію інтернет-супутників Starlink — 53 апарати.
За матеріалами: Укрінформ
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