Компанія SAP планує скоротити три тисячі працівників — Finance.ua
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Компанія SAP планує скоротити три тисячі працівників

Фондовий ринок
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Компанія SAP планує скоротити три тисячі працівників
Компанія SAP планує скоротити три тисячі працівників
Німецька компанія SAP — топовий виробник софту у світі, планує скоротити три тисячі робочих місць, тобто 2,5% своєї глобальної мережі.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що компанія прагне скоротити витрати і зосередитися на своєму хмарному бізнесі.
У Німеччині, де знаходиться штаб-квартира SAP, компанія скоротить трохи більше 200 робочих місць. Звільнення відбуваються після того, як SAP повідомила про 30% зростання доходів у хмарному бізнесі в четвертому кварталі, чому сприяв високий попит на її програмне забезпечення.
«Ми очікуємо лише помірний вплив на економію витрат у 2023 році, а більш виражений — у 2024 році, приблизно від 300 до 350 мільйонів євро економії витрат станом на 2024 рік», — сказав фінансовий директор Лука Мучіч під час розмови з журналістами.
SAP також розпочала процес продажу своєї частки в Qualtrics. Вона придбала компанію за $8 млрд у 2018 році та вивела її на біржу у 2021 році, оцінивши майже у $21 млрд.
На сьогодні ринкова вартість продавця програмного забезпечення для проведення опитувань Qualtrics становить 7 мільярдів доларів, а SAP володіє 71% акцій.
SAP стала останньою технологічною компанією, яка скоротила робочі місця після того, як такі великі компанії, як Google, Microsoft та Amazon, оголосили про тисячі звільнень з метою скорочення витрат, оскільки вони готуються до більш складних економічних умов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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