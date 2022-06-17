Компанія Pagani представила новий спорткар — Finance.ua

Компанія Pagani представила новий спорткар

Компанія Pagani представила новий спорткар, www.autocar.co.uk

Італійська компанія Pagani презентувала новий спортивний автомобіль Pagani Huayra Codalunga.

Про це повідомляє Autocar

Авто має 6-літровий подвійний-турбодвигун V12 потужністю 827 кінських сил та з крутним моментом 811 Нм.

Фото: autocar.co.uk/

Спорткар зможе розганятися до 96 км за годину за 3,2 секунди, а його максимальна швидкістю перевищуватиме 354 км за годину.

Інтер’єр автомобіля схожий на стандартний салон Huayra. Сидіння обтягнуті шкірою та нубуком, а деталі приладової панелі виточені з єдиного алюмінію. Codalunga важить 1280 кг, що на 70 кг менше, ніж стандартна Huayra.

Фото: autocar.co.uk/

Загалом буде випущено лише п’ять автомобілів Pagani Huayra Codalunga за ціною 7 мільйонів євро кожен.

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