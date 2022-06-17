Компанія Pagani представила новий спорткар — Finance.ua

Авто має 6-літровий подвійний-турбодвигун V12 потужністю 827 кінських сил та з крутним моментом 811 Нм.
Фото: autocar.co.uk/
Спорткар зможе розганятися до 96 км за годину за 3,2 секунди, а його максимальна швидкістю перевищуватиме 354 км за годину.
Інтер’єр автомобіля схожий на стандартний салон Huayra. Сидіння обтягнуті шкірою та нубуком, а деталі приладової панелі виточені з єдиного алюмінію. Codalunga важить 1280 кг, що на 70 кг менше, ніж стандартна Huayra.
Фото: autocar.co.uk/
Загалом буде випущено лише п’ять автомобілів Pagani Huayra Codalunga за ціною 7 мільйонів євро кожен.