Компанія Pagani представила новий спорткар — Finance.ua

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Компанія Pagani представила новий спорткар

Вчора 23:07Технології&Авто
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Компанія Pagani представила новий спорткарКомпанія Pagani представила новий спорткар, www.autocar.co.uk
Італійська компанія Pagani презентувала новий спортивний автомобіль Pagani Huayra Codalunga.
Про це повідомляє Autocar.
Авто має 6-літровий подвійний-турбодвигун V12 потужністю 827 кінських сил та з крутним моментом 811 Нм.
Фото: autocar.co.uk/ Фото: autocar.co.uk/
Спорткар зможе розганятися до 96 км за годину за 3,2 секунди, а його максимальна швидкістю перевищуватиме 354 км за годину.
Інтер’єр автомобіля схожий на стандартний салон Huayra. Сидіння обтягнуті шкірою та нубуком, а деталі приладової панелі виточені з єдиного алюмінію. Codalunga важить 1280 кг, що на 70 кг менше, ніж стандартна Huayra.
Фото: autocar.co.uk/ Фото: autocar.co.uk/
Загалом буде випущено лише п’ять автомобілів Pagani Huayra Codalunga за ціною 7 мільйонів євро кожен.
За матеріалами: Укрінформ
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