Компанія Nintendo остаточно пішла з рф — Finance.ua

Компанія Nintendo остаточно пішла з рф Сьогодні 01:41 — Фондовий ринок

Компанія Nintendo остаточно пішла з рф

Японська компанія — розробник ігрових консолей та відеоігор Nintendo остаточно припиняє роботу на ринку рф.

Про це повідомляє сайт компанії.

Як зазначається, на початку 2022 року компанія Nintendo призупинила відвантаження товарів до росії, а цифровий магазин Nintendo eShop був переведений на технічне обслуговування через припинення обробки транзакцій у рублях платіжними сервісами.

Через це, а також з огляду на економічні прогнози, компанія Nintendo of Europe ухвалила рішення згорнути діяльність свого російського відділення.

«У рамках наших зусиль щодо виконання вже існуючих зобов’язань перед клієнтами російська версія Nintendo eShop працюватиме в обмеженому режимі. У найближчому майбутньому, починаючи з 31 травня 2023 року, російські клієнти, які мають обліковий запис Nintendo, зможуть повторно завантажувати раніше придбаний цифровий контент. Неможливо створювати нові облікові записи Nintendo, вказавши в налаштуваннях як країну росію», — йдеться у повідомленні.

При цьому платіжна інформація, пов’язана з обліковими записами Nintendo (дані кредитної картки або дані облікового запису PayPal) таких користувачів вже видалена з міркувань безпеки.

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Укрінформ За матеріалами:

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