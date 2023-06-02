Компанія Nintendo остаточно пішла з рф — Finance.ua

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Компанія Nintendo остаточно пішла з рф

Фондовий ринок
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Компанія Nintendo остаточно пішла з рф
Компанія Nintendo остаточно пішла з рф
Японська компанія — розробник ігрових консолей та відеоігор Nintendo остаточно припиняє роботу на ринку рф.
Про це повідомляє сайт компанії.
Як зазначається, на початку 2022 року компанія Nintendo призупинила відвантаження товарів до росії, а цифровий магазин Nintendo eShop був переведений на технічне обслуговування через припинення обробки транзакцій у рублях платіжними сервісами.
Через це, а також з огляду на економічні прогнози, компанія Nintendo of Europe ухвалила рішення згорнути діяльність свого російського відділення.

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«У рамках наших зусиль щодо виконання вже існуючих зобов’язань перед клієнтами російська версія Nintendo eShop працюватиме в обмеженому режимі. У найближчому майбутньому, починаючи з 31 травня 2023 року, російські клієнти, які мають обліковий запис Nintendo, зможуть повторно завантажувати раніше придбаний цифровий контент. Неможливо створювати нові облікові записи Nintendo, вказавши в налаштуваннях як країну росію», — йдеться у повідомленні.
При цьому платіжна інформація, пов’язана з обліковими записами Nintendo (дані кредитної картки або дані облікового запису PayPal) таких користувачів вже видалена з міркувань безпеки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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