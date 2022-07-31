Компанія Maserati анонсувала трековий суперкар Project24 (фото) — Finance.ua

Компанія Maserati анонсувала трековий суперкар Project24 (фото) Вчора 01:48 — Технології&Авто

Компанія Maserati анонсувала трековий суперкар Project24 (фото)

Компанія Maserati готується вивести на ринок трековий суперкар Project24. Над новим авто попрацювали спеціалісти Maserati Centro Stile.

Йому дістався карбоновий монокок і повністю новий вуглепластиковий кузов із розвиненою аеродинамікою. Також новий італійський суперкар може похвалитися оригінальною оптикою на світлодіодах та склінням із лексану.

За працездатність купе відповідає 740-сильний турбомотор V6 на три літри, що працює у зв’язці з 6-ступінчастою секвентальною гоночною КП та заднім приводом. А ще в арсеналі суперкара значаться регульована підвіска, карбон-керамічні гальма Brembo, колеса з центральною гайкою на 18 дюймів і покришками-сліками. Не обійшлося і без схвалених Міжнародною автомобільною федерацією FIA систем безпеки.

Також у переліку обладнання присутні пневмодомкрати, кондиціонер, система телеметрії, гоночне крісло з шеститочковими ременями безпеки, рульова колонка, що налаштовується, і педальний вузол. Опціонально доступні сидіння для пасажира, камера заднього виду, система контролю тиску в шинах та багато інших корисних опцій.

Всього бренд збирається випустити лише 62 екземпляри Maserati Project24. Про ціни інформації поки що немає, проте презентувати новинку італійці обіцяють уже цього року.

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