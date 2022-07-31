Компанія Maserati анонсувала трековий суперкар Project24 (фото) — Finance.ua
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Компанія Maserati анонсувала трековий суперкар Project24 (фото)

Технології&Авто
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Компанія Maserati анонсувала трековий суперкар Project24 (фото)
Компанія Maserati анонсувала трековий суперкар Project24 (фото)
Компанія Maserati готується вивести на ринок трековий суперкар Project24. Над новим авто попрацювали спеціалісти Maserati Centro Stile.
Йому дістався карбоновий монокок і повністю новий вуглепластиковий кузов із розвиненою аеродинамікою. Також новий італійський суперкар може похвалитися оригінальною оптикою на світлодіодах та склінням із лексану.
Компанія Maserati анонсувала трековий суперкар Project24 (фото)
За працездатність купе відповідає 740-сильний турбомотор V6 на три літри, що працює у зв’язці з 6-ступінчастою секвентальною гоночною КП та заднім приводом. А ще в арсеналі суперкара значаться регульована підвіска, карбон-керамічні гальма Brembo, колеса з центральною гайкою на 18 дюймів і покришками-сліками. Не обійшлося і без схвалених Міжнародною автомобільною федерацією FIA систем безпеки.
Компанія Maserati анонсувала трековий суперкар Project24 (фото)
Також у переліку обладнання присутні пневмодомкрати, кондиціонер, система телеметрії, гоночне крісло з шеститочковими ременями безпеки, рульова колонка, що налаштовується, і педальний вузол. Опціонально доступні сидіння для пасажира, камера заднього виду, система контролю тиску в шинах та багато інших корисних опцій.
Всього бренд збирається випустити лише 62 екземпляри Maserati Project24. Про ціни інформації поки що немає, проте презентувати новинку італійці обіцяють уже цього року.
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