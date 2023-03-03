Компанія Lexus представила оновлений кросовер Lexus NX (фото) — Finance.ua
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Компанія Lexus представила оновлений кросовер Lexus NX (фото)

Технології&Авто
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Компанія Lexus представила оновлений кросовер Lexus NX (фото)
Компанія Lexus представила оновлений кросовер Lexus NX (фото)
Компанія Lexus представила рестайлінговий кросовер NX. Виробник покращив ходові характеристики моделі, удосконалив асистуючу електроніку, а також додав нові варіанти оздоблення салону.
Оновлений Lexus NX отримав посилені передню та задню частини кузова, переналаштовані пружини та амортизатори та перекалібровану систему динамічної стабілізації. Електронні помічники навчилися виявляти не лише інших учасників руху, а й нерухомі об’єкти на шляху руху авто.
Також Lexus NX450h F Sport отримав модернізований автоматичний паркувальник Teammate Advanced Park, а також опціональні відеореєстратори, що знімають обстановку спереду та ззаду від автомобіля.
Компанія Lexus представила оновлений кросовер Lexus NX (фото)
Прийом попереднього замовлення на оновлений Lexus NX в Японії відкривається 2 березня.
Вартість кросовера становитиме мінімум 4 550 000 єн, це близько 33 тисяч доларів за поточним курсом. Йдеться про версію Lexus X250 у базовому виконанні з переднім приводом.
Скільки б не коштувало ваше авто, головне при подорожах — ваша безпека. Тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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За матеріалами:
MMR
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