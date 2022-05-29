Компанія Komatsu знову постачає в Україну запчастини для будівельної та гірничодобувної техніки — Finance.ua

Докладно. Компанія Komatsu знову постачає запчастини для будівельної та гірничодобувної техніки українським замовникам, які були припинені після вторгнення Росії в країну в лютому, повідомив президент японської компанії.
Оскільки російські війська відійшли від Києва, а також відбулися інші зміни на місці, виробник техніки визначив, що має безпечні транспортні шляхи до своїх дистриб’юторів.
«В Україні процвітає гірнича промисловість, зокрема видобування залізної руди та інших природних ресурсів, — сказав Хіроюкі Огава Nikkei. — Після початку росією бойових дій машини все ще працювали на шахтах, і ми відновили постачання запчастин дистриб’юторам».
Наразі запчастини Komatsu надходять лише в регіони, які вважаються безпечними. Постачання зупинено в ті райони сходу країни, які де-факто зараз під контролем росії.