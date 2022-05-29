Компанія Komatsu знову постачає в Україну запчастини для будівельної та гірничодобувної техніки — Finance.ua
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Компанія Komatsu знову постачає в Україну запчастини для будівельної та гірничодобувної техніки

Вчора 14:33Фондовий ринок
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Найбільший в Японії і другий за розміром у світі виробник будівельної техніки та обладнання компанія Komatsu відновив поставки техніки в Україну. Раніше вони були зупинені через війну.
Про це повідомляється на сайті asia.nikkei.
Докладно. Компанія Komatsu знову постачає запчастини для будівельної та гірничодобувної техніки українським замовникам, які були припинені після вторгнення Росії в країну в лютому, повідомив президент японської компанії.
Оскільки російські війська відійшли від Києва, а також відбулися інші зміни на місці, виробник техніки визначив, що має безпечні транспортні шляхи до своїх дистриб’юторів.
«В Україні процвітає гірнича промисловість, зокрема видобування залізної руди та інших природних ресурсів, — сказав Хіроюкі Огава Nikkei. — Після початку росією бойових дій машини все ще працювали на шахтах, і ми відновили постачання запчастин дистриб’юторам».
Наразі запчастини Komatsu надходять лише в регіони, які вважаються безпечними. Постачання зупинено в ті райони сходу країни, які де-факто зараз під контролем росії.
За матеріалами: Mind
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