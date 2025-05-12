Фонд держмайна продав науково-технічний центр «Плазмотрон» Інституту електрозварювання — Finance.ua
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Фонд держмайна продав науково-технічний центр «Плазмотрон» Інституту електрозварювання

Фондовий ринок
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Фонд держмайна продав науково-технічний центр «Плазмотрон» Інституту електрозварювання
Фонд держмайна продав науково-технічний центр «Плазмотрон» Інституту електрозварювання
Фонд державного майна реалізував на приватизаційному аукціоні держпідприємство «НТЦ «Плазмотрон» Інституту електрозварювання ім. Є. Патона за 16 млн грн.
Про це пресслужба Фонду повідомила у Фейсбуці.
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За інформацією ФДМУ, торги проходили в електронній торговій системі Prozorro.Продажі. У ході торгів за єдиний майновий комплекс держпідприємства змагалося 19 учасників, що зумовило зростання вартості у 244,27 раза: від стартової ціни у 65,5 тис. грн до переможної — 16 млн грн.
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Крім того, покупець додатково має сплатити ПДВ у розмірі 3,2 млн грн, тож загальний економічний ефект може становити 19,2 млн грн.
Наголошується, що після повної оплати лота з урахуванням ПДВ новий власник отримає об’єкт приватизації, на балансі якого перебувають двоповерхова будівля з прибудовами загальною площею 432,5 кв. м, металеве складське приміщення загальною площею 105 кв. м.
За матеріалами:
Finance.ua
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