Nord Stream 2 AG шукає мегаінвестора, щоб розрахуватися з кредиторами — Finance.ua

Nord Stream 2 AG шукає мегаінвестора, щоб розрахуватися з кредиторами Сьогодні 11:20 — Фондовий ринок

Суд у швейцарському місті Цуг виніс ухвалу у справі про неплатоспроможність Nord Stream 2 AG — дочірнього підприємства російського держконцерну «Газпром».

Банкрутству газового оператора, що насувалося, вдалося запобігти, він може продовжувати шукати мегаінвестора, повідомляє швейцарське національне щоденне видання Tages Anzeiger.

Розгляд справи за позовом кредиторів Nord Stream 2 AG — газотранспортної компанії зі штаб-квартирою у швейцарському кантоні Центральшвайц — тривав 2,5 роки.

Суд ухвалив: компанія не є банкрутом, зобов’язана знайти великого інвестора, реструктуризувати багатомільярдний борг та розплатитися зі своїми великими інвесторами — західноєвропейськими енергетичними компаніями ENGIE, OMV, Shell, Uniper та Wintershall.

З цими кредиторами 30 квітня керівництво Nord Stream 2 AG уклало мирову угоду та пообіцяло повернути борг.

Відомо, що у швейцарську «доньку» Газпрому загалом було інвестовано майже 10 млрд євро.

Дрібні інвестори, серед яких переважно будівельні компанії з Німеччини, компенсацію за вкладами вже отримали.

Нещодавно стало відомо, що у швейцарську компанію Nord Stream 2 AG можуть вкластися американські інвестори.

Один із них — Стівен П. Лінч, який уже 20 років працює на енергетичному ринку Східної Європи та росії. Він бачить перспективу у прокачуванні російського газу до Європи американським трубопроводом.

Бізнесмен заявив Wall Street Journal, що це придбання стане унікальною можливістю поставити енергопостачання Європи під контроль США та європейських країн.

Крім того, експлуатація трубопроводу може стати частиною американсько-російської угоди щодо врегулювання війни в Україні.

Довідка Finance.ua:

Данська енергетична агенція дозволила оператору «Північного потоку-2» законсервувати трубопровід у Балтійському морі. Роботи зі встановлення заглушок можуть бути проведені у другому чи третьому кварталі 2025 року.

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