Компанія Honor призупинила постачання пристроїв до рф — Finance.ua

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Компанія Honor призупинила постачання пристроїв до рф

Фондовий ринок
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Компанія Honor призупинила постачання пристроїв до рф
Компанія Honor призупинила постачання пристроїв до рф
Китайська компанія Honor призупинила постачання пристроїв до росії. При цьому офіційної заяви про вихід із російського ринку виробник електроніки не робив.
Про це повідомляють Ведомости з посиланням на джерела.
Співрозмовники видання зазначили, що постачання пристроїв Honor до Росії призупинилося ще у березні.
«Зараз китайська компанія шукає партнерів у Вірменії, Грузії і вже досягла домовленості в Узбекистані, щоб ввозити до росії смартфони за допомогою паралельного імпорту (без згоди правовласників. — Ред.)», — заявило одне з джерел.
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Воно також стверджує, що розширення мережі дистриб’юторів у країнах СНД може говорити про те, що Honor має намір відновити постачання до росії.
Як зазначив аналітик Михайло Бурмістров, робота з дистриб’юторами в СНД дозволить компанії знизити санкційні ризики.
«Хоча споживча електроніка не підпадає під обмеження, китайські компанії перестраховувалися та обмежували постачання в очікуванні легалізації паралельного імпорту», — наголосив він.
Раніше повідомлялося, що у рф легалізували паралельний імпорт. 21 червня Держдума дозволила до кінця 2022 року ввозити до росії товари без згоди правовласників, а 28 червня закон підписав президент володимир путін.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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