Компанія Ford представила великий кросовер Equator 2025 — Finance.ua
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Компанія Ford представила великий кросовер Equator 2025

Технології&Авто
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Компанія Ford представила великий кросовер Equator 2025
Компанія Ford представила великий кросовер Equator 2025
Представлений новий Ford Equator, який доступний у п’яти версіях за ціною від 17 800 до 23 000 доларів у Китаї.
Ford Equator 2025 оснащений 20-дюймовими колесами, а також Г-подібними задніми ліхтарями, великим спойлером та яскравим чорним оздобленням задньої частини кузова. Що стосується габаритів кузова, то довжина, ширина та висота новинки становлять 4685, 1935 та 1706 мм відповідно, а колісна база досягає 2726 мм.
Машина оснащена двома 12,3-дюймовими екранами з вбудованою системою Tencent і чипом Qualcomm Snapdragon 8155. Автомобіль поставляється з аудіосистемою з 10 динаміками, технологією активного шумоподавлення ANC, камерами кругового огляду (на 360 градусів, смуги руху, автоматичне паркування та інші функції), розпізнаванням облич, моніторингом втоми та іншими технологіями.
Компанія Ford представила великий кросовер Equator 2025
Новий Ford Equator пропонує рівну підлогу ззаду при складанні заднього ряду. Крім того, в автомобілі є 22 речові місця, а максимальний об’єм багажника можна розширити до 1422 літрів.
Автомобіль оснащений двигуном 1,5T EcoBoost максимальною потужністю 170 к.с. у поєднанні з 7-ступеневою коробкою з подвійним зчепленням мокрого типу.
За матеріалами:
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