Компанія Disney звільнила команду метавсесвіту — Finance.ua
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Компанія Disney звільнила команду метавсесвіту

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Компанія Disney звільнила команду метавсесвіту
Компанія Disney звільнила команду метавсесвіту
Стало відомо, що керівництво компанії Disney в процесі звільнення 7 тис. співробітників вирішили також скоротити чисельність персоналу у сфері розроблення метавсесвіту і криптовалютного сектора.
Рішення про масові звільнення було ухвалено кілька днів тому. Це зроблено в спробі контролювати витрати. Генеральний директор компанії Боб Айгер назвав те, що відбувається, «оптимізованим» бізнесом і логічним етапом розвитку організації. Скорочення торкнулися команди метавсесвіту, чисельність якої становила близько 50 осіб. Такі дані представили журналісти The Wall Street Journal з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.
Експерти нагадали, що фірма Disney почала розробляти стратегію розвитку Metaverse у середині 2022 року. Було оголошено, що мережу Polygon обрано як кращий блокчейн. Пізніше, у вересні того ж року, стало відомо, що ресурси компанії збільшено і розгорнуто. Тоді ж на сайті організації з’явилася вакансія для спеціалізованого штатного юрисконсульта в галузях невзаємозамінних токенів (NFT) і децентралізованих фінансів (DeFi).
За даними WSJ, плани Disney щодо розвитку метавсесвіту все ще залишалися неясними. Однак на сайті, як і раніше, було розміщено вакансію для досвідченого корпоративного юриста для «роботи над транзакціями, пов’язаними з новими технологіями, включно з NFT, блокчейном, метавсесвітом і децентралізованими фінансами».
Новина про масові звільнення не вплинула на вартість криптовалют, пов’язаних із метавсесвітом.
У жовтні 2021 року фахівці Citi опублікували звіт. У ньому експерти заявили, що організація Disney, поряд з Electronic Arts і WWE, запланувала стати одним із найбільших бенефіціарів невзаємозамінних токенів (NFT).
За матеріалами:
cryptomisto
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