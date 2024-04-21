Компанія Citroen презентувала електричну версію кросовера C3 Aircross — Finance.ua
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Компанія Citroen презентувала електричну версію кросовера C3 Aircross

Технології&Авто
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Компанія Citroen презентувала електричну версію кросовера C3 Aircross
Компанія Citroen презентувала електричну версію кросовера C3 Aircross
Citroën готує до випуску оновлений C3 Aircross, який вже найближчим часом дебютує на європейському ринку.
Новий B-SUV від відомого французького бренду обіцяє стати справжньою сенсацією завдяки свіжому дизайну та розширеній лінійці двигунів, включаючи нову електричну версію.
Citroën протягом багатьох років славиться своїми інноваційними та стильними моделями, і новий C3 Aircross не став винятком.
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Натхненний вже випущеним на ринок Citroën C3, новий кросовер отримав подовжений кузов з характерними для марки елегантними та модернізованими C-подібними фарами та унікальною задньою частиною, з'єднаною чорним блискучим елементом.
Фото: Citroën
Фото: Citroën
Несподівано для всіх, компанія випустила тизер нової моделі, показавши не лише її зовнішній вигляд, а й підтвердивши наявність повністю електричної версії.
Цей хід підкреслює прагнення Citroën до розширення свого портфоліо електричних транспортних засобів, враховуючи зростаючий попит на екологічні автомобілі.
Що стосується технічних характеристик, новий C3 Aircross буде оснащений двигунами низької потужності, гібридними установками та, як уже згадувалося, електричним двигуном, який зможе розвивати до 156 к.с. та запропонує понад 400 кілометрів пробігу на одній зарядці.
За матеріалами:
Autogeek
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