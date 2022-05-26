Компанія Bombardier розпочала випробування найшвидшого пасажирського літака у світі — Finance.ua

Компанія Bombardier розпочала випробування найшвидшого пасажирського літака у світі
Канадський виробник літаків Bombardier працює над модель Global 8000, яка має стати найшвидшим пасажирським літаком у світі.
Джет буде розрахований на 19 пасажирів за дальності польоту 14 800 кілометрів. Заявлена максимальна швидкість становить 0,94 Маха. У компанії обіцяють, що Global 8000 надійде у продаж уже 2025 року.
У травні 2021 року тестовий екземпляр Global 7500 під час випробувань подолав звуковий бар’єр, досягнувши швидкості понад 1,015 Маха. Це було першим в історії надзвуковим польотом на екологічному авіаційному паливі (SAF).
Минулого року United Airlines оголосила, що у 2029 році в її авіапарку буде щонайменше 15 цих надзвукових літаків.