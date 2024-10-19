Компанія Apple презентувала новий мініпланшет — Finance.ua

Компанія Apple презентувала новий мініпланшет
Американська компанія Apple представила у вівторок новий iPad mini, перше оновлення свого найменшого планшета з 2021 року.
Про це повідомляє CNBC.
Новий iPad mini оснащений швидшим процесором A17 Pro, таким же, який був у торішньому смартфоні iPhone 15 Pro.
Це означає, що він підтримує Apple Intelligence — набір функцій штучного інтелекту компанії.
Зазначається, що найменший портативний iPad від Apple має 21-сантиметровий екран, корисний для читання книг або нотаток.
Також iPad Mini підтримує останню версію стилуса Pencil Pro, який був представлений разом із iPad Pro на початку цього року.
Ціна iPad mini стартує від 499 доларів США, і міні-планшет вже можна попередньо замовити. У магазинах у США він з’явиться 23 жовтня.
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