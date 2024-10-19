Компанія Apple презентувала новий мініпланшет — Finance.ua

Компанія Apple презентувала новий мініпланшет Вчора 01:13 — Технології&Авто

Компанія Apple презентувала новий мініпланшет

Американська компанія Apple представила у вівторок новий iPad mini, перше оновлення свого найменшого планшета з 2021 року.

Про це повідомляє CNBC.

Новий iPad mini оснащений швидшим процесором A17 Pro, таким же, який був у торішньому смартфоні iPhone 15 Pro.

Це означає, що він підтримує Apple Intelligence — набір функцій штучного інтелекту компанії.

Зазначається, що найменший портативний iPad від Apple має 21-сантиметровий екран, корисний для читання книг або нотаток.

Також iPad Mini підтримує останню версію стилуса Pencil Pro, який був представлений ​​разом із iPad Pro на початку цього року.

Ціна iPad mini стартує від 499 доларів США, і міні-планшет вже можна попередньо замовити. У магазинах у США він з’явиться 23 жовтня.

Укрінформ За матеріалами:

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