Компактний електромобіль Honda назавжди залишив європейський ринок — Finance.ua

Компактний електромобіль Honda назавжди залишив європейський ринок Сьогодні 03:28 — Фондовий ринок

Компактний електромобіль Honda назавжди залишив європейський ринок

Електричний хетчбек Honda e остаточно пішов із європейського ринку. Це підтвердили журналу Electrive представники японського виробника, попередньо вилучивши модель з усіх регіональних сайтів.

Причина відмови від Honda e — низькі продажі. Саме через це ретро-хетч протримався у Старому Світі лише три роки, і план продажу 10 тисяч авто не було виконано в жодному з них. Наприклад, першого року європейці купили близько 4 тис. таких хетчбеків, а за десять місяців 2023-го — всього 556.

Відсутність попиту, на думку європейських експертів, пов’язана з невигідним для ринку поєднанням високої ціни (від 40 тис. євро — ред.) і технічних характеристик. Так, запас ходу моделі ледь перевищував 200 кілометрів, а розгін до «сотні» займав 8,3 секунд.

Таким чином, тепер у «електричній» лінійці Honda в ЄС залишається лише кросовер e: NY1, але він теж не надто популярний через малий дорожній просвіт, безальтернативний монопривід і дуже високий цінник — від 47 тис. євро.

Нагадаємо, Honda e був побудований на новітній платформі й розташується в лінійці японського виробника трохи нижче від Honda Jazz.

Ampercar За матеріалами:

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