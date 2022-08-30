Комітет ВР схвалив авансовий податок для обмінників — Гетманцев — Finance.ua

Комітет ВР схвалив авансовий податок для обмінників — Гетманцев Вчора 11:02 — Казна та Політика

Комітет ВР схвалив авансовий податок для обмінників — Гетманцев

Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради схвалив авансовий податок для пунктів обміну валют.

Про це у Телеграмі повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

«Вдячний Комітету за підтримку мого законопроєкту № 7655 про фіксовані авансові внески з податку на прибуток з кожного пункту обміну валюти. З майже 4 тис. обмінників у мирному 2021 році галузь сплатила аж 7 млн грн податків. Це при тому, що, за розрахунками Нацбанку, один обмінний пункт заробляє в середньому щонайменше 80 000 грн щомісяця доходу. Детінізація та повна сплата податків з доходів, особливо у війну є обов’язковою передумовою майбутньої Перемоги», — написав Гетманцев.

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Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту № 7655, для небанківських фінансових установ запроваджується сплата авансових внесків з податку на прибуток підприємств за структурні підрозділи, які здійснюють торгівлю валютними цінностями у готівковій формі.

Очікується, що ухвалення проєкту закону сприятиме зменшенню тіньової складової небанківського сегменту готівкового валютного ринку «за відсутності мотивації для небанківських фінансових установ приховувати реальні обсяги валютно-обмінних операцій, а також можливому зменшенню бюджетних витрат на виконання державними регуляторами наглядових функцій за відповідною діяльністю».

Довідка Finance.ua:

наприкінці липня Національний банк посилив вимоги до небанківських установ, що здійснюють торгівлю готівковою валютою. Зокрема, курси валют можна дізнатися тільки в приміщеннях обмінників, а сам процес купівлі/продажу здійснюється з обов’язковим відеоспостереженням;

Національний банк України 21 липня скоригував офіційний курс гривні до долара США на 25% — до 36,5686 грн/дол.

Укрінформ За матеріалами:

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