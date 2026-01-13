Комітет ВР підтримав продовження воєнного стану та мобілізації Сьогодні 10:58

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки підтримав укази про чергове продовження воєнного стану та мобілізації в Україні.

Про це повідомляє депутат Ярослав Железняк у Telegram

«Також Комітет ВРУ з питань нацбезпеки підтримав внесені черговий раз на затвердження Ради укази про продовження воєнного стану та мобілізації № 14367 та № 14366», — зазначив нардеп.

Нові укази народні депутати підтримали одноголосно. Таким чином, воєнний стан знову пропонується продовжити на 90 діб.

Це вже буде 18-й раз, коли Рада голосує за ці питання. Строк попередніх указів діє до 3 лютого, відповідно, продовження буде до 4 травня 2026 року.

«Далі затвердження на цьому тижні, скоріш за все 14 січня, в залі Ради, де треба 226 чи більше голосів», — додав Железняк.

