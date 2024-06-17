Комітет Ради схвалив законопроєкт про будівництво двох блоків Хмельницької АЕС — Finance.ua

Комітет Ради схвалив законопроєкт про будівництво двох блоків Хмельницької АЕС Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Комітет Ради схвалив законопроєкт про будівництво двох блоків Хмельницької АЕС

Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг на засіданні в понеділок схвалив законопроєкт № 11 146 про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС (Х3/Х4).

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, для спорудження блоків на основі реактора ВВЕР-1000 передбачено закупівлю НАЕК «Енергоатом» ядерного палива, технологій, устаткування, установок, спеціальних неядерних матеріалів і пов’язаних із ними послуг у Westinghouse (США).

Будівництво Х3/Х4 дасть змогу збільшити річне виробництво електроенергії на 16,2 млрд кВт-год, а відпуск — на 15,4 млрд кВт-год.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, третій блок може бути під’єднаний до мережі за три роки після початку робіт із його добудови, четвертий — за чотири роки.

Він уточнив, що фінансування будівництва Х3/Х4 здебільшого планується за рахунок кредитних коштів, а також власними коштами НАЕК.

Читайте також Добудова третього енергоблока ХАЕС може тривати до трьох років — Галущенко

У свою чергу голова НАЕК «Енергоатому» Петро Котін нагадав, що третій блок споруджуватимуть не з нуля, а обладнання для будівельної частини третього блока готове на 80%.

«На сьогодні практична готовність для встановлення обладнання дуже висока. Щойно буде підписано ухвалений вами закон, ми вже наступного дня зможемо почати монтування обладнання», — сказав він.

Котін уточнив, що в роботах зі спорудження блоків візьме участь велика кількість фахівців з окупованої Запорізької АЕС, які виїхали з території станції.

«До кінця року, якщо все буде нормально із законом, ми плануємо довести кількість людей до 2 тис. безпосередньо на самому блоці, більшість із них будуть із ЗАЕС», — зазначив він.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.