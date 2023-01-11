Комітет Ради схвалив нові податкові пільги для бізнесу — Finance.ua
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Комітет Ради схвалив нові податкові пільги для бізнесу

Казна та Політика
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Комітет Ради схвалив нові податкові пільги для бізнесу
Комітет Ради схвалив нові податкові пільги для бізнесу
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити за основу два законопроєкти щодо додаткової підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу під час воєнного стану.
Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев у Telegram.
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Зокрема, законопроєкти № 8298 i № 8299 передбачають внесення змін до Податкового та Митного кодексів, а саме:
  • звільнення на період воєнного стану від оподаткування ввізним митом та ПДВ обладнання та комплектуючих, що ввозяться для власного виробництва;
  • звільнення від ПДВ і ввізного мита обладнання для закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти;
  • пільги на ренту для залізної руди та води на період воєнного стану;
  • продовження строків служби зареєстрованих РРО, у яких такий строк закінчився у період дії воєнного стану, до припинення такого стану;
  • пільги по єдиному податку для платників 4 групи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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