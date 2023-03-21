Комітет Ради підтримав кандидатуру Лісового на посаду міністра освіти — Finance.ua
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Комітет Ради підтримав кандидатуру Лісового на посаду міністра освіти

Казна та Політика
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Освітній комітет парламенту сьогодні, 21 березня, підтримав кандидатуру Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки. Рішення прийняли одноголосно.
Про це повідомляє голова комітету з питань вищої освіти Юлія Гришина в Telegram.
Комітет Ради підтримав кандидатуру Лісового на посаду міністра освіти
«Освітній комітет Верховної Ради щойно підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти і науки України. Одноголосно», — зазначила вона.
Зазначимо, Оксен Лісовий обіймає посаду директора Національного центру Мала академія наук України від 10 червня 2010.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну він воює добровольцем у складі 95-ї бригади ДШВ і продовжує виконувати обов’язки директора МАН.
За матеріалами:
РБК-Україна
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