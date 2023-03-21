Комітет Ради підтримав кандидатуру Лісового на посаду міністра освіти — Finance.ua

Комітет Ради підтримав кандидатуру Лісового на посаду міністра освіти
Освітній комітет парламенту сьогодні, 21 березня, підтримав кандидатуру Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки. Рішення прийняли одноголосно.
Про це повідомляє голова комітету з питань вищої освіти Юлія Гришина в Telegram.
«Освітній комітет Верховної Ради щойно підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти і науки України. Одноголосно», — зазначила вона.
Зазначимо, Оксен Лісовий обіймає посаду директора Національного центру Мала академія наук України від 10 червня 2010.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну він воює добровольцем у складі 95-ї бригади ДШВ і продовжує виконувати обов’язки директора МАН.
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