Комітет Ради підтримав кандидатуру Лісового на посаду міністра освіти — Finance.ua

Комітет Ради підтримав кандидатуру Лісового на посаду міністра освіти Сьогодні 10:33 — Казна та Політика

Освітній комітет парламенту сьогодні, 21 березня, підтримав кандидатуру Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки. Рішення прийняли одноголосно.

Про це повідомляє голова комітету з питань вищої освіти Юлія Гришина в Telegram.

«Освітній комітет Верховної Ради щойно підтримав призначення Оксена Лісового міністром освіти і науки України. Одноголосно», — зазначила вона.

Зазначимо, Оксен Лісовий обіймає посаду директора Національного центру Мала академія наук України від 10 червня 2010.

Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну він воює добровольцем у складі 95-ї бригади ДШВ і продовжує виконувати обов’язки директора МАН.

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