Комерційні банки заявили про готовність підтримати впровадження цифрового євро — Finance.ua

Комерційні банки заявили про готовність підтримати впровадження цифрового євро
Асоціація італійських комерційних банків (ABI) заявила про готовність підтримати впровадження цифрового євро, але за умови, що CBDC не витіснить банківську систему.
У документі ABI йдеться про те, що технологія розподіленого реєстру (DTL) дасть змогу прозоріше й ефективніше розподіляти обов’язки між Центральним банком і фінансовими організаціями.
Однак учасники ABI побоюються, що після впровадження цифрового євро приватні користувачі та компанії отримають прямий доступ до цифрової валюти ЦБ, що може призвести до зникнення необхідності в послугах комерційних банків. Тому ABI закликає Європейський центральний банк (ЄЦБ) зберегти за банками роль посередників у використанні CBDC і не допустити конкуренції з діючими інструментами фінансових організацій.
В ABI також зазначили, що комерційні банки відіграватимуть суттєву роль у поширенні цифрового євро серед населення Європи, тому вони повинні отримувати компенсацію за високі витрати, пов’язані з процедурою боротьби з відмиванням грошей і можливим врегулюванням спорів.
Раніше Асоціація німецьких банків також звернулася до ЄЦБ з проханням дозволити комерційним фінансовим організаціям узяти участь у розробці та запуску цифрового євро, оскільки вони краще розуміють потреби клієнтів.
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