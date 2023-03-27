Комерційні банки заявили про готовність підтримати впровадження цифрового євро — Finance.ua
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Комерційні банки заявили про готовність підтримати впровадження цифрового євро

Криптовалюта
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Комерційні банки заявили про готовність підтримати впровадження цифрового євро
Комерційні банки заявили про готовність підтримати впровадження цифрового євро
Асоціація італійських комерційних банків (ABI) заявила про готовність підтримати впровадження цифрового євро, але за умови, що CBDC не витіснить банківську систему.
У документі ABI йдеться про те, що технологія розподіленого реєстру (DTL) дасть змогу прозоріше й ефективніше розподіляти обов’язки між Центральним банком і фінансовими організаціями.
Однак учасники ABI побоюються, що після впровадження цифрового євро приватні користувачі та компанії отримають прямий доступ до цифрової валюти ЦБ, що може призвести до зникнення необхідності в послугах комерційних банків. Тому ABI закликає Європейський центральний банк (ЄЦБ) зберегти за банками роль посередників у використанні CBDC і не допустити конкуренції з діючими інструментами фінансових організацій.
В ABI також зазначили, що комерційні банки відіграватимуть суттєву роль у поширенні цифрового євро серед населення Європи, тому вони повинні отримувати компенсацію за високі витрати, пов’язані з процедурою боротьби з відмиванням грошей і можливим врегулюванням спорів.
Раніше Асоціація німецьких банків також звернулася до ЄЦБ з проханням дозволити комерційним фінансовим організаціям узяти участь у розробці та запуску цифрового євро, оскільки вони краще розуміють потреби клієнтів.

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За матеріалами:
cryptomisto
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