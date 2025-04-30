Колишніх посадовців «Укрзалізниці» засудили за розкрадання 98 млн гривень — Finance.ua

Колишніх посадовців «Укрзалізниці» засудили за розкрадання 98 млн гривень Сьогодні 12:14 — Кримінал

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) оголосила обвинувальний вирок 4 колишнім службовим особам філії «Центр транспортного сервісу «Ліски» ПАТ «Укрзалізниця».

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Їх звинувачують у зловживанні своїм службовим становищем та заволодінні коштами ПАТ «Укрзалізниця» в сумі 98,2 млн гривень. Формально кошти були оформлені шляхом документального оформлення безтоварних операцій із придбання мазуту флотського і дизельного пального в ТОВ «Скела Терциум».

Але, як з’ясувало слідство, насправді ці матеріали не поставлялись ані до паромів, для потреб яких укладались договори поставки палива, ані до орендованих резервуарів.

Суд визнав фігурантів справи винними у вчиненні злочинів за наступними статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення).

Їм призначено покарання у вигляді 8 та 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності строком на три роки, з конфіскацією майна. Разом з тим суд звільнив осіб від відбування покарання за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України у звʼязку із закінченням строків давності.

Двом обвинуваченим змінили запобіжний захід на тримання під вартою до набрання вироком законної сили. Ще двом обвинуваченим присудили цілодобовий домашній арешт.

УНН За матеріалами:

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