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Колишньому голові правління банку оголосили підозру за незаконні операції на 210 млн грн

Кримінал
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Банк
Банк
Колишньому голові правління банку повідомили про підозру у незаконних банківських операціях на 210 млн грн.
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
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За даними слідства, голова правління одного з українських банків вступив у змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу.
У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне «сприяння».
Ціна таких «послуг» складала 0,15% від суми щомісячних операцій.
«Це не просто порушення банківських правил. Це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході», — зазначив Кравченко.
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За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн, і" за кожною операцією банкір отримував свою частку".
«Задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків», — підкреслив Кравченко.
Ексголові правління банку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди.
Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, додав генпрокурор.
За матеріалами:
Finance.ua
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