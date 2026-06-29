Колишньому голові правління банку оголосили підозру за незаконні операції на 210 млн грн Сьогодні 15:47 — Кримінал

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Колишньому голові правління банку повідомили про підозру у незаконних банківських операціях на 210 млн грн.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, голова правління одного з українських банків вступив у змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу.

У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне «сприяння».

Ціна таких «послуг» складала 0,15% від суми щомісячних операцій.

«Це не просто порушення банківських правил. Це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході», — зазначив Кравченко.

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За даними слідства, з липня 2024 року по лютий 2025 року через рахунки щонайменше п’яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн, і" за кожною операцією банкір отримував свою частку".

«Задокументовано їхнє листування, у якому спільники звіряли суми, погоджували перекази коштів, а після кожного платежу бізнесмен надсилав підтвердження проведених розрахунків», — підкреслив Кравченко.

Ексголові правління банку повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

Підприємець також відповідатиме перед законом за надання неправомірної вигоди службовій особі. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, додав генпрокурор.

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