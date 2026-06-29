Колишньому голові правління банку оголосили підозру за незаконні операції на 210 млн грн

За даними слідства, голова правління одного з українських банків вступив у змову з підприємцем для вирішення питання безперешкодного відкриття рахунків, проведення ризикових фінансових операцій та уникнення внутрішнього фінансового моніторингу.
У разі перевірок з боку Держфінмоніторингу банкір також був готовий забезпечувати необхідне «сприяння».
Ціна таких «послуг» складала 0,15% від суми щомісячних операцій.
«Це не просто порушення банківських правил. Це свідоме використання банку як інструменту для проведення сумнівних фінансових потоків, які мали бути зупинені ще на вході», — зазначив Кравченко.