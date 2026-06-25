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Завищення вартості відновлення будинків у Бучі: чиновнику повідомлено про підозру

Кримінал
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Завищення вартості відновлення будинків у Бучі: чиновнику повідомлено про підозру
Завищення вартості відновлення будинків у Бучі: чиновнику повідомлено про підозру
Повідомлено про підозру одному із заступників Бучанського міського голови у розтраті бюджетних коштів під час відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф.
Про це пише Київська обласна прокуратура.

Суть справи

За даними слідства, після деокупації Бучі посадовець, маючи повноваження на укладення договорів та підписання актів виконаних робіт, уклав низку договорів на капітальний ремонт покрівель багатоквартирних будинків, які зазнали пошкоджень під час бойових дій. Йдеться про п’ять житлових будинків у Бучі.
Слідство встановило, що під час виконання робіт до кошторисної документації вносилися завищені ціни на будівельні матеріали. Попри це посадовець підписував акти виконаних робіт, які стали підставою для перерахування бюджетних коштів підрядній організації.
За результатами проведених експертиз та перевірок встановлено збитки на загальну понад 3 млн 164 тис. грн.
Дії посадовця кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України — розтрата чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, а також за ч. 4 ст. 191 КК України — розтрата майна у великих розмірах, вчинена повторно в умовах воєнного стану.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
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