Колишнього банкіра Goldman звинувачують у передачі інсайдів приятелю зі сквошу — Finance.ua
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Колишнього банкіра Goldman звинувачують у передачі інсайдів приятелю зі сквошу

Кримінал
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Колишнього банкіра Goldman звинувачують у передачі інсайдів приятелю зі сквошу
Колишнього банкіра Goldman звинувачують у передачі інсайдів приятелю зі сквошу
Колишнього банкіра Goldman Sachs Group Inc. звинуватили у передачі біржових інсайдів своєму приятелю зі сквошу. Відповідне звинувачення в інсайдерській торгівлі оприлюднила федеральна прокуратура.
Поліція звинувачує 37-річного Брієша Ґоела, який працював у банку Goldman Sachs з 2013 року приблизно до 2021 року. За словами прокурорів, колишній віце-президент Goldman, Ґоел передав інформацію, яку отримав про потенційні злиття, своєму другові, а потім з ним же розділив прибутки від торгівлі.
«Звинувачення повинні стати сигналом для всіх, хто навіть думає про вчинення інсайдерської торгівлі: припиніть це. Тому що ми спостерігаємо», — заявив на пресконференції Деміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка. 
Як пише FT, передбачувана схема почалася в 2017 році і принесла 291 735 доларів прибутку Ґоелу та Акшаю Ніранджану - 33-річному трейдеру Barclays у Нью-Йорку. Вони були друзями з аспірантури і разом грали в сквош
Прокурори стверджують, що Ніранджан використовував інформацію, яку йому надав Ґоел, для торгівлі акціями компаній, зокрема Lumos Networks, PharMerica Corporation і Calgon Carbon, використовуючи опціони колл — роблячи ставку на те, що ціна базового цінного паперу зросте.  
У Goldman заявили що засуджують таку поведінку працівника та співпрацюють з Міністерством юстиції та Комісією з цінних паперів і бірж. 
«Інсайдерська торгівля у 2017 і 2018 роках, яку стверджує уряд, є кричущою поведінкою», — йдеться в заяві банку.
До слова, минулого року Ґоел влаштувався працювати до Apollo Global Management із Goldman на посаду директора відділу структурованих фінансів компанії. Однак, за словами представника компанії, коли у Apollo дізналися про звинувачення, одразу ж відправили чоловіка у відпустку на невизначений термін.
Рід Бродскі, адвокат Ґоела, сказав у своїй заяві: «На жаль, уряд поспішив висунути звинувачення Брієшу на підставі заяви однієї особи про те, що нібито сталося кілька років тому до того, як Брієш прийшов на поточну роботу — не давши Брієшу можливості висловитися, несправедливо заплямувавши його ім’я... Брієш з нетерпінням чекає демонстрації своєї невинуватості».  
За матеріалами:
Financial Times
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