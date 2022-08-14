Коли вийде і скільки коштуватиме шолом віртуальної реальності Apple — Finance.ua

Коли вийде і скільки коштуватиме шолом віртуальної реальності Apple Вчора 00:12 — Технології&Авто

Коли вийде і скільки коштуватиме шолом віртуальної реальності Apple

Аналітик Мінґ-Чі Куо (Ming-Chi Kuo) повідомив, що Apple планує поставити близько 1,5 млн одиниць своєї майбутньої гарнітури AR/VR (доповненої та віртуальної реальності) у 2023 році.

За словами Куо, Apple планує анонсувати свою гарнітуру змішаної реальності, про яку давно ходять чутки, у січні 2023 року. Очікується, що пристрій коштуватиме понад $2000.

За чутками, гарнітура буде оснащена чіпом з продуктивністю на рівні M1 Pro (встановлений у 14-дюймовому та 16-дюймовому MacBook Pro). Пристрій отримає більше десяти камер для відстеження рухів рук, два дисплеї надвисокої роздільної здатності 8K та передову технологію відстеження погляду.

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Нагадаємо, раніше мережею активно ходили чутки про перший VR/AR-шолом від Apple. При цьому, за словами Мінґ-Чі Куо, можна сподіватися на дешевшу модель девайсу. Щоправда, якщо перше покоління з «кусючим» цінником з’явиться вже на початку 2023 року, доступна модифікація побачить світ не раніше 2025 року.

Фахівець також заявив, що приблизно тоді ж Apple представить і друге покоління професійного шолома VR/AR. За його словами, вже до 2025-2026 років постачання подібних пристроїв досягнуть рівня 10 млн одиниць. Не останню роль у цьому відіграє і тісна інтеграція шолома з існуючою екосистемою Apple.

Нагадаємо, що раніше в травні стало відомо, що VR/AR-шолом компанії вже показали раді директорів Apple.

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