Apple оголосила застарілими одразу дев'ять пристроїв — Finance.ua

Apple оголосила застарілими одразу дев'ять пристроїв Вчора 02:29 — Технології&Авто

Компанія Apple визнала застарілими нову партію своїх пристроїв. У категорію «застарілих» потрапили MacBook, MacBook Air, MacBook Pro та iMac, випущені у 2015 та 2016 роках.

Під «застарілими» Apple має на увазі продукти, які перестали поширюватися для продажу більше 5 і менше 7 років тому. Для них все ще пропонується ремонт за наявності необхідних запчастин.

Таким чином, перші моделі MacBook Pro із сенсорною панеллю Touch Bar тепер класифікуються як застарілі. Apple представила Touch Bar у жовтні 2016 року в рамках повної модернізації MacBook Pro. З того часу Apple видалила сенсорну панель з дорожчих моделей MacBook Pro, але вона, як і раніше, доступна на новому 13-дюймовому MacBook Pro з платформою M2.

Повний список пристроїв Apple, оголошених застарілими наприкінці липня:

MacBook (12 дюймів, початок 2016 року);

MacBook Air (13 дюймів, початок 2015 року);

MacBook Pro (13 дюймів, початок 2015 року);

MacBook Pro (13 дюймів, 2016 рік, два порти Thunderbolt);

MacBook Pro (13 дюймів, 2016 рік, чотири порти Thunderbolt);

MacBook Про (15 дюймів, 2016 рік);

iMac (21,5 дюйми, кінець 2015 року);

iMac (27 дюймів, Retina 5K, кінець 2015 року);

9,7-дюймовий iPad Pro (2016 рік).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.