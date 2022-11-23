Коли у Києві з’являться вода та опалення — Finance.ua

Коли у Києві з’являться вода та опалення Сьогодні 20:10 — Особисті фінанси

Вода та опалення у будинках Києва повинні з’явитися вранці 24 листопада. Відновлення електропостачання очікується після стабілізації енергосистеми.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації, зазначивши, що 23 листопада в небі над столицею зафіксували 31 російську ракету, з них 22 — збили Сили оборони.

Повідомляється, що через ракетну атаку оосії деякі райони Києва були частково знеструмлені, уся столиця залишилася без тепло- і водопостачання. Ракети пошкодили окремі елементи критичної інфраструктури, йдеться у повідомленні.

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УНІАН За матеріалами:

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