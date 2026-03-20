Коли та де відкриють ритейл-парк біля Ужгорода

Відкриття першої черги ритейл-парку Park 808 у с. Кінчеш на кільцевій дорозі Ужгорода заплановано у листопаді 2026 року.

Про це повідомила пресслужба консалтингової компанії Retail & Development Advisor.

Чому там

За словами генерального директора RDA Андрія Лотоцького, місце розташування Park 808 на кільцевій дорозі Ужгорода, яка є частиною міжнародної автомобільної траси М-06 Київ-Чоп, має великий потенціал завдяки постійному транзитному трафіку.

Площа першої черги проєкту — 3,5 тис. кв. м, поруч передбачено паркінг на 120 машиномісць.

Що там буде

Згідно концепції, на території комплексу також планується облаштувати сучасну спортивну інфраструктуру — падл-корти та футбольний майданчик.

Враховуючи спортивну складову комплексу, в процесі формування tenant-mix RDA в першу чергу орієнтується на залучення магазинів спортивного одягу та взуття, а також супермаркету, аптеки і зоомагазину для задоволення щоденних потреб відвідувачів.

