Коли та де відкриють ритейл-парк біля Ужгорода
Відкриття першої черги ритейл-парку Park 808 у с. Кінчеш на кільцевій дорозі Ужгорода заплановано у листопаді 2026 року.
Про це повідомила пресслужба консалтингової компанії Retail & Development Advisor.
Чому там
За словами генерального директора RDA Андрія Лотоцького, місце розташування Park 808 на кільцевій дорозі Ужгорода, яка є частиною міжнародної автомобільної траси М-06 Київ-Чоп, має великий потенціал завдяки постійному транзитному трафіку.
Площа першої черги проєкту — 3,5 тис. кв. м, поруч передбачено паркінг на 120 машиномісць.
Що там буде
Згідно концепції, на території комплексу також планується облаштувати сучасну спортивну інфраструктуру — падл-корти та футбольний майданчик.
Враховуючи спортивну складову комплексу, в процесі формування tenant-mix RDA в першу чергу орієнтується на залучення магазинів спортивного одягу та взуття, а також супермаркету, аптеки і зоомагазину для задоволення щоденних потреб відвідувачів.
