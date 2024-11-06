Коли рахунок вважається неактивним: комісія за це (приклади банків) — Finance.ua

Коли рахунок вважається неактивним: комісія за це (приклади банків) Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Коли рахунок вважається неактивним: комісія за це (приклади банків)

На вашому рахунку ще вчора була якась сума, а сьогодні гроші зникли. Ви намагаєтеся з’ясувати, що сталося, і з подивом дізнаєтеся, що банк зняв плату за те, що за вашим поточним чи картковим рахунком не було рухів тривалий час. У банку це називають «комісія за обслуговування неактивного рахунку».

У яких випадках стягується така плата за активність, і як цього уникнути? Finance.ua розказує у статті:

Наприклад, в Акордбанку неактивним вважається рахунок, за яким не було рухів протягом року — з 1 листопада попереднього до 31 жовтня поточного року. Якщо в результаті інвентаризації банк виявив такий рахунок, із залишку на рахунку списується комісія у розмірі 20 грн (або еквівалент у доларах чи євро). При цьому, якщо залишок на рахунку менший за 20 грн, комісія за неактивність списується у розмірі залишку. Якщо на рахунку немає коштів, комісія за неактивність не стягується.

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Банк ПУМБ також вважає неактивним рахунок, за яким не було рухів більше ніж 12 місяців. Але якщо залишок на ньому перевищує 1 тис. грн власних (клієнтських) коштів, плата за неактивність (тут вона теж становить 20 грн — ред.) стягуватися не буде. також вважає неактивним рахунок, за яким не було рухів більше ніж 12 місяців. Але якщо залишок на ньому перевищує 1 тис. грн власних (клієнтських) коштів, плата за неактивність (тут вона теж становить 20 грн — ред.) стягуватися не буде.

у МТБ Банку. Тут комісія за обслуговування неактивного рахунку стягується у розмірі 50 грн на місяць. Причому стягуватиметься вона доти, доки на рахунку не закінчаться гроші. Аналогічні правила прийнято в Юнекс Банку. Більш жорсткі умовиТут комісія за обслуговування неактивного рахунку стягується у розмірі 50 грн на місяць. Причому стягуватиметься вона доти, доки на рахунку не закінчаться гроші. Аналогічні правила прийнято

В Укргазбанку діє диференційований підхід до визначення неактивності рахунку, залежно від типу тарифного плану (ТП). Так, за двома тарифними планами (ТП «Pro-Запас+» та ТП «Кредитна картка») неактивним рахунок стає на 37-й місяць (через три роки), за рештою — через 12 місяців (як і в інших банках). Укргазбанк за неактивність списує з рахунку одразу 100 грн.

у Таскомбанку. Тут правило неактивності діє не для карткового, а для рахунку до запитання «Ощадний». У разі, якщо за рахунком не було рухів понад 365 днів, банк 1 числа наступного місяця (після закінчення 365 днів) стягує плату у розмірі 100 грн/10 доларів/10 євро. При цьому якщо залишок на такому рахунку перевищує 100,01 грн/10,01 доларів/10,01 євро, плата за неактивність не стягується. Дуже оригінальні правила діютьТут правило неактивності діє не для карткового, а для рахунку до запитання «Ощадний». У разі, якщо за рахунком не було рухів понад 365 днів, банк 1 числа наступного місяця (після закінчення 365 днів) стягує плату у розмірі 100 грн/10 доларів/10 євро. При цьому якщо залишок на такому рахунку перевищує 100,01 грн/10,01 доларів/10,01 євро, плата за неактивність не стягується.

Райффайзен Банку та Сенс Банку плата за неактивність вмикається, якщо рухів за рахунком не було протягом 6 місяців. Далеко не у всіх банках для того, щоб рахунок став неактивним, має пройти 12 місяців. Наприклад, уплата за неактивність вмикається, якщо рухів за рахунком не було протягом 6 місяців.

Досить жорсткі умови для своїх клієнтів установив Izibank (мобільний банк на базі Таскомбанку. — Ред.). Рахунок стає неактивним через 3 місяці, якщо за цей час не було жодної видаткової операції за рахунком. У цьому разі вже на 4-й місяць банк починає списувати спочатку 50 грн, потім — 100 грн, потім — 150 грн, щомісяця збільшуючи плату за неактивність на 50 грн. І так, поки загальна сума списання не сягне 2 тис. грн! Причому, якщо на основному рахунку буде недостатньо коштів для списання, банк може списувати гроші з ощадного рахунку «Заначка». Якщо власних коштів клієнта немає, через пів року рахунок буде закрито.

Як бачимо, кожен банк встановлює свої правила та по-своєму трактує поняття «неактивності» рахунку. Єдиних правил для різних банків у цьому разі просто немає.

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