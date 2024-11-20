Коли працівник може не повертати гроші за невідпрацьовані дні відпустки — Finance.ua
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Коли працівник може не повертати гроші за невідпрацьовані дні відпустки

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Коли працівник може не повертати гроші за невідпрацьовані дні відпустки
Коли працівник може не повертати гроші за невідпрацьовані дні відпустки
Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, коли працівник може не повертати гроші за невідпрацьовані дні відпустки.
Відповідно до статті 127 Кодексу законів про працю України, відрахування з заробітної плати для покриття заборгованості працівників підприємству, де вони працюють, можуть провадитись за наказом чи роботодавця, якщо працівник звільняється до закінчення того робочого року, в рахунок якого він уже одержав відпустку, за невідпрацьовані дні цієї відпустки.
Втім, Кодекс передбачає й винятки, коли відрахування за ці дні не проводиться.
Йдеться, зокрема, про направлення на навчання, вихід на пенсію, а також звільнення в разі:
  • призову або вступ на військову службу;
  • переведення на інше підприємство, в установу чи організацію;
  • переходу на виборну посаду;
  • відмови від переведення до іншої місцевості чи від продовження роботи в зв’язку зі зміною істотних умов праці;
  • зміни в організації виробництва;
  • невідповідності посаді внаслідок стану здоров’я чи недостатньої кваліфікації;
  • невиходу на роботу понад 4 місяці через хворобу.
Якщо вам потрібні гроші, ви можете їх отримати на карту.

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За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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