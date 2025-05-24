Коли потрібно перереєстровувати авто після зміни кольору: пояснення МВС — Finance.ua
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Коли потрібно перереєстровувати авто після зміни кольору: пояснення МВС

Технології&Авто
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Коли потрібно перереєстровувати авто після зміни кольору: пояснення МВС
Коли потрібно перереєстровувати авто після зміни кольору: пояснення МВС
Деякі автовласники експериментують зі своїми транспортними засоби, щоб виділятися на дорозі. У випадку, якщо ви змінили колір вашого авто, мопеда або вантажівки, небхідно перереєструвати такий транспортний засіб.
Про це розповіли спеціалісти Головного сервісного центру МВС.
Якщо ви змінили колір вашого транспортного засобу, потрібно звернутися до сервісного центру МВС незалежно від місця проживання або реєстрації.
Для цього підготуйте відповідний пакет документів:
  • паспорт або ID-картку з витягом про реєстрацію місця проживання;
  • копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
  • довіреність на уповноважену особу (за необхідності).
За словами фахівців, в реєстраційних документах авто фіксується один із 11 базових кольорів: чорний, синій, зелений, бежевий, червоний, фіолетовий, оранжевий, жовтий, білий, коричневий, сірий.
У МВС зазначають, якщо було змінено відтінок одного з цих кольорів, перереєстрацію не потрібно проводити.
Варто зауважити, якщо автівка пофарбована в два та більше кольорів, основним вважається колір нижньої частини кузова.
Тобто, автовласники можуть перефарбувати в будь-який вподобаний колір дах, капот чи багажник загальною площею не більше 50%.
Для вантажівок основним вважається колір кабіни. В іншому випадку колір авто зазначається, як комбінований.
За матеріалами:
Finance.ua
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