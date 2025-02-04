Коли починає діяти «Зелена картка» (важливі деталі) — Finance.ua

Коли починає діяти «Зелена картка» (важливі деталі) Сьогодні 21:00 — Технології&Авто

Коли починає діяти «Зелена картка» (важливі деталі)

Зміни щодо страхування цивільноправової відповідальності власників транспортних засобів, які приніс 2025 рік, торкнулися не лише внутрішнього поліса ОСЦПВ , а й міжнародного, тобто «Зеленої картки».

Низка норм нового закону передбачає зміни щодо страхового сертифіката єдиної форми, що застосовується в країнах-членах міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка».

Якщо за старим законом (№ 1961) у водіїв, що перетинають державний кордон України, була можливість оформити страховий сертифікат «Зелена картка» у момент виїзду на пункті пропуску, то від 1 січня така опція більше недоступна.

набирає чинності від 00:00 годин дати початку терміну його дії, визначеної таким договором, але не раніше початку доби, наступної після внесення запису про такий договір до Єдиної централізованої бази даних (тобто дати укладання такого договору). Як роз’яснює Моторно-транспортне страхове бюро України, міжнародний договір страхування «Зелена картка»наступної після внесення запису про такий договір до Єдиної централізованої бази даних (тобто дати укладання такого договору).

На практиці це означає, що «Зелену картку» необхідно оформити мінімум за один день до перетину кордону. В іншому разі вам відмовлять у виїзді. Це ж відбудеться й у разі відсутності міжнародного договору страхування.

Довідка Finance.ua: Система «Зеленої картки» охоплює 48 країн, включно з Україною. Вона складається з Національних Бюро, які представляють близько 1 500 страхових компаній у країнах Європи, Північної Африки та Близького Сходу Ця система дозволяє понад 500 мільйонам транспортних засобів користуватися міжнародними поїздками без додаткових витрат або перешкод на кордонах. Перелік країн, що входять до системи «Зелена картка» — тут

Терміни

Щодо строків, на які можна оформити «Зелену картку», то закон передбачає, що договір може бути укладено «на 15 календарних днів, 21 календарний день, один місяць, два місяці, три місяці, чотири місяці, п’ять місяців, шість місяців, сім місяців, вісім місяців, дев’ять місяців, десять місяців, одинадцять місяців або один рік».

Читайте більше у нашій статті:

Ще дещо важливе

Крім перелічених вище новацій, у МТСБУ нагадують водіям, що страховий сертифікат «Зелена картка» можна оформити лише у страхової компанії — повного члена МТСБУ або її представників. Перелік таких страховиків — тут

Також інформація про договір обов’язково має бути внесена до Єдиної централізованої бази даних МТСБУ, інакше він є недійсним.

Попри електронну форму страхового договору, МТСБУ рекомендує все ж таки видрукувати «Зелену картку» і возити її з собою в паперовому вигляді, хоча це й не є обов’язковим і не є вимогою закону.

Купуте Зелену карту швидко, вигідно та без переплат! Більше часу для подорожей, менше для оформлення. Кілька хвилин — і поліс у вас на Email.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.