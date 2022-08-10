Коли очікувати на виплату від Міжнародних організацій — Finance.ua

Коли очікувати на виплату від Міжнародних організацій Вчора 16:01 — Особисті фінанси

Коли очікувати на виплату від Міжнародних організацій

Внутрішньо переміщені особи, які перебувають в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб, можуть отримати допомогу від Міжнародних організацій.

Про це повідомляється на сайті єДопомога.

«Рішення щодо надання допомоги та сум виплат приймають Міжнародні організації. На їх запит Мінсоцполітики формує перелік заявок згідно із запитуваних соціальних категорій, в пріоритеті є найнезахищеніші верстви населення: люди з інвалідністю, багатодітні родини, малозабезпечені родини тощо», — сказано в повідомленні.

Коли очікувати на виплати

Час отримання виплати залежить від того, як швидко Міжнародна організація прийме рішення щодо здійснення виплати відповідній категорії населення.

Чекайте SMS від Міжнародної організації або перевіряйте статус заявки на платформі єДопомога.

Для перевірки статусу заяви на платформі єДопомога потрібно натиснути на кнопку «Перевірити статус заявки» внести ті дані що були зазначені, та натиснути «Перевірити статус». Таким чином ви отримаєте зворотній зв’язок від платформи єДопомога.

Окремо заявнику про результати розгляду заяви платформою єДопомога не повідомляється.

Довідка Finance.ua:

для міжнародних організацій пріоритетними є найнезахищені верстви населення, що мають соціальні статуси такі як: особа з інвалідністю, пенсіонер, одинока мати або батько, багатодітна сім’я, отримувач допомоги малозабезпеченим сім’ям, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб. Заявку на платформі може залишити будь-яка людина, а от рішення щодо виплат та яким саме категоріям населення допомогти, ухвалюють міжнародні організації;

зараз міжнародними організаціями реалізуються проекти додаткових виплат найбільш вразливим категоріям населення для понад 2 мільйонів осіб із загальною сумою виплат понад 10 млрд гривень;



щоб отримати допомогу, потрібно зайти на платформу єДопомога за адресою edopomoga.gov.ua. Обрати напрям «Виплати від міжнародних організацій» і далі заповнити заявку. Потрібно уважно заповнювати номер телефону, IBAN, ІПН (РНОКПП) та паспортні дані. Важливо також те, що тільки один з батьків може подати інформацію про дітей у своїй заяві, не потрібно в кожну заявку їх включати, адже будуть дублі та помилки.

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