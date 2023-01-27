Коли можуть змінити розмір вже призначеної субсидії — Finance.ua

Коли можуть змінити розмір вже призначеної субсидії Сьогодні 08:35 — Особисті фінанси

Коли можуть змінити розмір вже призначеної субсидії

У певних випадках розмір уже призначеної субсидії можуть переглянути. В яких саме, нагадали в Пенсійному фонді України.

При призначенні житлової субсидії враховуються такі доходи:

з початку неопалювального сезону — за ІІІ і ІV квартали попереднього календарного року;

з початку опалювального сезону — за І і ІІ квартали поточного календарного року;

у разі призначення субсидії не з початку опалювального (чи неопалювального) сезону — за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги.

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Перерахування вже призначеної субсидії можуть здійснювати за зверненням громадян у таких випадках:

пенсіонерам, які не працюють, у разі звільнення з роботи й врахування їхньої зарплати в тому періоді, за який проводився розрахунок житлової субсидії;

особам, які подають додаткові документи щодо уточнення розміру доходу, з урахуванням якого призначено субсидію;

непрацездатним особам, які не працюють та проживають самі, щодо призначення житлової субсидії на понаднормову площу житла.

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