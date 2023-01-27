Коли можуть змінити розмір вже призначеної субсидії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли можуть змінити розмір вже призначеної субсидії

Особисті фінанси
97
Коли можуть змінити розмір вже призначеної субсидії
Коли можуть змінити розмір вже призначеної субсидії
У певних випадках розмір уже призначеної субсидії можуть переглянути. В яких саме, нагадали в Пенсійному фонді України.
При призначенні житлової субсидії враховуються такі доходи:
  • з початку неопалювального сезону — за ІІІ і ІV квартали попереднього календарного року;
  • з початку опалювального сезону — за І і ІІ квартали поточного календарного року;
  • у разі призначення субсидії не з початку опалювального (чи неопалювального) сезону — за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням допомоги.
Читайте також
Перерахування вже призначеної субсидії можуть здійснювати за зверненням громадян у таких випадках:
  • пенсіонерам, які не працюють, у разі звільнення з роботи й врахування їхньої зарплати в тому періоді, за який проводився розрахунок житлової субсидії;
  • особам, які подають додаткові документи щодо уточнення розміру доходу, з урахуванням якого призначено субсидію;
  • непрацездатним особам, які не працюють та проживають самі, щодо призначення житлової субсидії на понаднормову площу житла.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 💸

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.