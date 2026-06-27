Коли можна змінити або розірвати договір Сьогодні 16:20 — Особисті фінанси

Зміна та розірвання договору: підстави, способи, наслідки, Фото: magnific

Законодавство України передбачає можливість змінити або розірвати договір у законний спосіб із дотриманням балансу прав та інтересів сторін.

Про це розповіли у Міністерстві юстиції України.

Коли договір можна змінити або розірвати

Укладені договори можна припиняти чи змінювати за взаємною згодою, якщо інше не передбачено самим документом чи законом.

Якщо одна зі сторін істотно порушила свої зобовʼязання, закон допускає припинення договору через суд.

Істотним вважається порушення, внаслідок якого одна сторона втрачає очікувану вигоду або результат, на який розраховувала під час укладення договору.

Також закон або сам договір можуть передбачати право на односторонню відмову від зобов’язань.

Зміна або розірвання договору у зв’язку з істотною зміною обставин

Договір можуть переглянути або розірвати, якщо обставини після його укладення суттєво змінилися.

Йдеться про ситуації, коли:

сторони не могли передбачити такі зміни;

причини змін не залежать від учасників договору;

виконання умов стає надмірно обтяжливим для однієї зі сторін;

ризик таких змін не був покладений на конкретну сторону.

У виняткових випадках суд може не розривати договір, а змінити його умови.

Які наслідки зміни або розірвання договору

Після розірвання договору зобов’язання сторін припиняються. Якщо ж договір лише змінюється, учасники продовжують виконувати його на нових умовах.

Якщо договір змінений або розірваний у зв’язку з істотним порушенням договору однією із сторін, друга сторона може вимагати відшкодування збитків, завданих зміною або розірванням договору.

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