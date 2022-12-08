Коли можна прибдати нову марку "Херсон – це Україна": де шукати — Finance.ua

Коли можна прибдати нову марку "Херсон – це Україна": де шукати Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

Нова марка «Херсон — це Україна» з’явиться у поштових відділеннях вже завтра, 9 грудня.

Про це повідомив у соцмережах голова «Укрпошти» Ігор Смілянський.

При цьому він попередив, що вже 40% тиражу викуплено за попереднім замовленням, тому онлайн її не буде і з’явиться у продажі не надовго.

Водночас ті, хто замовив її онлайн, отримають марку протягом 3-5 днів, а більшість почне отримувати вже у цю п’ятницю.

«Певну кількість марок дамо нашим міжнародним клієнтам на майданчиках EBay та Amazon, які не мали можливості її придбати раніше», — написав Смілянський.

Окремо на онлайн-майданчиках можна буде придбати тематичні конверти, магніти і світшоти.

УНІАН За матеріалами:

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