Коли можна прибдати нову марку "Херсон – це Україна": де шукати — Finance.ua
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Коли можна прибдати нову марку "Херсон – це Україна": де шукати

Фондовий ринок
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Нова марка «Херсон — це Україна» з’явиться у поштових відділеннях вже завтра, 9 грудня.
Про це повідомив у соцмережах голова «Укрпошти» Ігор Смілянський.
При цьому він попередив, що вже 40% тиражу викуплено за попереднім замовленням, тому онлайн її не буде і з’явиться у продажі не надовго.
Коли можна прибдати нову марку "Херсон – це Україна": де шукати
Водночас ті, хто замовив її онлайн, отримають марку протягом 3-5 днів, а більшість почне отримувати вже у цю п’ятницю.
«Певну кількість марок дамо нашим міжнародним клієнтам на майданчиках EBay та Amazon, які не мали можливості її придбати раніше», — написав Смілянський.
Окремо на онлайн-майданчиках можна буде придбати тематичні конверти, магніти і світшоти.
За матеріалами:
УНІАН
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