Коли міняти шини на літні в 2023 році — Finance.ua
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Коли міняти шини на літні в 2023 році

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Коли міняти шини на літні в 2023 році
Коли міняти шини на літні в 2023 році
В Україні Правилами дорожнього руху не регламентовано, коли міняти сезонні шини в автомобілях. У Кабміні планували затвердити відповідні закони у 2022 році, однак завадила війна.
Як відомо, виробники шин рекомендують замінювати зимову гуму на літню, якщо температура навколишнього середовища стабільно триматиметься вище позначки +7°C.
Не варто їздити на зимовій гумі в теплу пору року через гірше зчеплення та підвищений знос.
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Крім того, страхові компанії можуть відмовити у виплатах у разі порушення сезонності експлуатації шин, якщо договір страхування встановлює періоди використання літніх та зимових автошин.
Зазначимо, в багатьох країнах Європи використання зимових шин є обов’язковим, і законом встановлені терміни, коли автовласник має їх замінити. Так, у Словаччині з 15 листопада по 31 березня зобов’язали водіїв вантажівок масою більше 3,5 т. встановити на ведучі осі зимові шини M+S з глибиною протектора не менше 3 мм.
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За матеріалами:
MMR
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