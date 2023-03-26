Коли міняти шини на літні в 2023 році — Finance.ua

Коли міняти шини на літні в 2023 році Сьогодні 00:04 — Особисті фінанси

Коли міняти шини на літні в 2023 році

В Україні Правилами дорожнього руху не регламентовано, коли міняти сезонні шини в автомобілях. У Кабміні планували затвердити відповідні закони у 2022 році, однак завадила війна.

Як відомо, виробники шин рекомендують замінювати зимову гуму на літню, якщо температура навколишнього середовища стабільно триматиметься вище позначки +7°C.

Не варто їздити на зимовій гумі в теплу пору року через гірше зчеплення та підвищений знос.

Крім того, страхові компанії можуть відмовити у виплатах у разі порушення сезонності експлуатації шин, якщо договір страхування встановлює періоди використання літніх та зимових автошин.

Зазначимо, в багатьох країнах Європи використання зимових шин є обов’язковим, і законом встановлені терміни, коли автовласник має їх замінити. Так, у Словаччині з 15 листопада по 31 березня зобов’язали водіїв вантажівок масою більше 3,5 т. встановити на ведучі осі зимові шини M+S з глибиною протектора не менше 3 мм.

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MMR За матеріалами:

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