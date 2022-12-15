Коли Київська область може вийти на графіки відключень світла: прогноз ОВА — Finance.ua

Коли Київська область може вийти на графіки відключень світла: прогноз ОВА Сьогодні 09:33 — Енергетика

Енергетики Київської області планують повернутися до графіків відключень найближчим часом, попри будь-які складнощі.

Про це повідомляє Telegram -канал голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.

За словами Кулеби, енергетики Київської області працюють у посиленому режимі, незважаючи на складні погодні умови та обстріли. В їхніх планах — найближчим часом вийти на планові відключення світла.

«Відновлювальні роботи мереж тривають. Загалом ситуація в енергосистемі залишається складною. Багато залежить від нас із вами. Необхідно продовжувати тотальну економію електрики, щоб уникнути подальших аварійних відключень», — підкреслив голова Київської ОВА.

І додав слова подяки всім, хто відповідально ставиться до споживання електроенергії.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.