Коли Київська область може вийти на графіки відключень світла: прогноз ОВА — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Коли Київська область може вийти на графіки відключень світла: прогноз ОВА

Енергетика
71
Енергетики Київської області планують повернутися до графіків відключень найближчим часом, попри будь-які складнощі.
Про це повідомляє Telegram-канал голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.
За словами Кулеби, енергетики Київської області працюють у посиленому режимі, незважаючи на складні погодні умови та обстріли. В їхніх планах — найближчим часом вийти на планові відключення світла.
Місце для вашої реклами
«Відновлювальні роботи мереж тривають. Загалом ситуація в енергосистемі залишається складною. Багато залежить від нас із вами. Необхідно продовжувати тотальну економію електрики, щоб уникнути подальших аварійних відключень», — підкреслив голова Київської ОВА.
І додав слова подяки всім, хто відповідально ставиться до споживання електроенергії.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.